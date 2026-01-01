La última noche del 2025 se vivió de manera especial en Centro Comercial Andares, donde la llegada del Año Nuevo se celebró con un espectáculo sin precedentes en la historia del recinto. El 31 de diciembre, a partir de las 10:30 de la noche, Paseo Andares se convirtió en el escenario de una experiencia diseñada para quienes eligieron despedir el año desde alguno de sus restaurantes.

Se organizó un espectáculo exclusivo para sus comensales, marcando un momento significativo para Andares y para quienes formaron parte de esta celebración. La velada dio inicio con un concierto que acompañó el ambiente festivo y anticipó uno de los momentos más esperados de la noche.

Celebración de año nuevo en Andares. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Minutos antes de la medianoche, la energía se elevó con el conteo regresivo que dio paso a un show de luces pirotécnico. Como parte de la experiencia, se colocaron cubos estratégicamente distribuidos a lo largo del paseo, desde donde las personas que realizaron reservaciones en los restaurantes pudieron disfrutar del espectáculo con una vista privilegiada.

Con esta celebración de Año Nuevo, Andares reafirmó su compromiso por crear experiencias memorables, sumando un nuevo capítulo a su historia y ofreciendo una manera distinta de recibir el año entre música, luces y un entorno inigualable.

Evento: Celebración de Año Nuevo. Fecha: 31 de diciembre de 2025. Lugar: Centro Comercial Andares.

MR