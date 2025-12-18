Esta es una temporada para dar y compartir con nuestros seres queridos, amigos y familiares, pero el mayor tesoro está en casa, esos pequeños que alegran nuestro hogar y que van creciendo año con año y para dejar un recuerdo de momentos tan mágicos, como todos los años, Dani del Toro pone un set navideño y tiene abierta su agenda fotográfica para que distintas familias aprovechen estas fechas con sesiones increíbles donde eligen su mejor outfit, color y diseño, pero lo que más importa es poder estar juntos, compartir, sonreír y hacer de esta sesión una experiencia más para sumar a los recuerdos navideños.

GENTE BIEN JALISCO / D. del Toro @danideltoro.photo

Hoy nos muestra algunas imágenes muy emotivas de las familias que sonrieron a su cámara y que guardaran estas postales para siempre. Gente Bien desea a todas las familias tapatías pasar unos días increíbles, cenas maravillosas, fiestas y reuniones que suman a nuestro estado de ánimo, sabiendo que la compañía de los nuestros siempre es lo más valioso que tenemos. Deseamos que disfruten una Feliz Navidad y Año Nuevo para tener lo mejor en el 2026, rodeados de amor, sueños y planes que nos llenan de emoción.

¡Nos vemos en el siguiente año para seguir disfrutando de los mejores momentos en nuestra agenda social, bodas, bautizos, comuniones, aperturas y todos los proyectos que puedan compartir con nosotros! Los mejores deseos para ustedes en esta temporada. Nos leemos en 2026.

T: 3313819201

Mail: daniela.deltoro@hotmail.com

IG: @danideltoro.photo @proyecto_espaciomx

En Proyecto Espacio ofrecen locaciones únicas para producciones, eventos y estancias. Sus tres espacios, cada uno con su propio carácter y estilo, están diseñados para crear experiencias memorables. Desde producciones comerciales hasta estancias de fin de semana, sus espacios se adaptan a las necesidades del cliente.

