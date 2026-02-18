Después de dos años de novios, Paloma y Fernando decidieron compartir sus vidas como esposos, por lo que en una hermosa ceremonia civil, que tuvo como fondo la luna llena, se dieron el “sí, acepto” ante la juez Laila Abdala, acompañados por sus papás, Rocío Sivari y David Parra así como Beatriz Sin y José Fernando Herrero, además de sus familiares y amigos.

Para celebrar organizaron una fiesta de la mano con Julia Cervantes de Grupo Bellwort, que lució una decoración de Santa Anturia y en la que disfrutaron de una rica cena de tres tiempos que consistió en tataki de atún o sope de porkbelly, short rib con jus de tuétano o pesca con mole de frutos rojos, de postre, pan de elote o texturas de limón.

Entre los momentos inolvidables llegó el esperado momento del vals, en el que Paloma y Fernando bailaron su primera pieza como esposos con el tema This will be (an everlasting love), para abrir la pista de baile y gozar la noche con la música del DJ Alan.

La sesión de fotos de los novios se realizó en el roof garden al atardecer. Paloma portó un vestido blanco con velo y guantes de Lourdes Escanes, maquillaje de Silvana García, peinado de Sandra Oseguera y Naomi García. Actualmente los recién casados disfrutan su luna de miel en Australia y Nueva Zelanda.

Evento: Boda civil de Paloma Parra Sicari y Fernando Herrero Sin. Lugar: Bellwort Hotel. Fecha: 31 de enero de 2026. Invitados: 110.

CP