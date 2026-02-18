Miércoles, 18 de Febrero 2026

Paloma & Fernando inician una vida juntos

Actualmente los recién casados disfrutan su luna de miel en Australia y Nueva Zelanda

Por: Xochitl Martínez

Boda civil de Paloma Parra Sicari y Fernando Herrero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

María Álvarez y Mariana Romo. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Rocío Sicari Zaragoza y David Parra Grave. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paloma Parra Sicari y Fernando Herrero

José Manuel Herrero y Carlos Herrero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Yolanda Espinoza Martínez y Carlo Álvarez Marti. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Natalia y Paulina Herrero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Selene Espinoza, Patricia y Yamile Sicari. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Jimena y Beatriz Herrero Sin. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Lester Parra y Paola Flores Gradilla. GENTE BIEN JALISCO / Boda civil de Paloma Parra Sicari y Fernando Herrero

Beatriz Sin Lozano y José Fernando Herrero Arandia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Después de dos años de novios, Paloma y Fernando decidieron compartir sus vidas como esposos, por lo que en una hermosa ceremonia civil, que tuvo como fondo la luna llena, se dieron el “sí, acepto” ante la juez Laila Abdala, acompañados por sus papás, Rocío Sivari y David Parra así como Beatriz Sin y José Fernando Herrero, además de sus familiares y amigos.

Para celebrar organizaron una fiesta de la mano con Julia Cervantes de Grupo Bellwort, que lució una decoración de Santa Anturia y en la que disfrutaron de una rica cena de tres tiempos que consistió en tataki de atún o sope de porkbelly, short rib con jus de tuétano o pesca con mole de frutos rojos, de postre, pan de elote o texturas de limón.

Entre los momentos inolvidables llegó el esperado momento del vals, en el que Paloma y Fernando bailaron su primera pieza como esposos con el tema This will be (an everlasting love), para abrir la pista de baile y gozar la noche con la música del DJ Alan.

La sesión de fotos de los novios se realizó en el roof garden al atardecer. Paloma portó un vestido blanco con velo y guantes de Lourdes Escanes, maquillaje de Silvana García, peinado de Sandra Oseguera y Naomi García. Actualmente los recién casados disfrutan su luna de miel en Australia y Nueva Zelanda.

Evento: Boda civil de Paloma Parra Sicari y Fernando Herrero Sin.

Lugar: Bellwort Hotel.

Fecha: 31 de enero de 2026.

Invitados: 110.

