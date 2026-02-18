Una noche de ciencia y homenaje en CADECI 2026

CADECI es un congreso que reúne a especialistas nacionales e internacionales para compartir los avances más recientes en técnicas, dispositivos y estrategias terapéuticas, caracterizado por su nivel académico, su enfoque práctico clínico y la participación de líderes de opinión de talla mundial.

Los anfitriones –comité organizador y codirectores de CADECI- recibieron a los asistentes cordialmente, entre ellos se contó con la presencia del doctor Héctor Raúl Pérez, secretario de Salud Jalisco; doctor Fernando Petersen, director general académico de CADECI; licenciada en derecho y máster en Administración de Negocios Ethel Chávez, dirección general de CADECI; licenciado Efraín Gaxiola Román, dirección general adjunta CADECI; doctor Juan F. Granada, director CADECI, presidente y director Ejecutivo de la Cardiovascular Research Foundation; doctora María Alexandra Arias, presidenta de la Sociedad Mexicana de Cardiología; doctor José Antonio Magaña, director y fundador del SUMMIT Mexicano de Insuficiencia Cardiaca y Presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México; doctora Ana Cecilia Berni, presidenta de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca; doctor Juan José Parcero, presidente de la Asociación Mexicana para la Prevención de la Aterosclerosis y sus Complicaciones; doctor José Alfredo Merino, director del Precongreso de CADECI; y el doctor Ignacio Escotto, director de CADECI Vascular.

Tras la bienvenida oficial, se dio paso a la presentación del presídium, para luego escuchar las palabras de Ethel Chávez y Efraín Gaxiola, puntualizando que CADECI sigue de pie y hacer la introducción al homenaje del doctor Efraín Gaxiola López. Posteriormente se escucharon las palabras de los doctores Fernando Petersen y Juan F. Granada, para enseguida proyectar el video homenaje al doctor Efraín Gaxiola, al final de la proyección Ethel Chávez dio unas emotivas palabras y entregó un reconocimiento a la familia del doctor Gaxiola López, para finalizar ese momento, se escuchó a Efraín Gaxiola Román. Luego se le dio la palabra a Héctor Raúl Pérez, quien fue el encargado de dar la declaratoria oficial de inauguración de CADECI 2026.

Para celebrar se ofreció un coctel, en el que se sirvieron canapés y vino tinto en una grata convivencia que estuvo amenizada por el grupo musical BAM.

CADECI 2026 contó con la participación de alrededor 10 mil asistentes, siete mil de forma virtual y tres mil de manera presencial, además del apoyo de 64 patrocinadores del sector médico, institucional y comercial así como el respaldo de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, y aval del Consejo Mexicano de Cardiología Institucional así como del Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Cardiovascular y Endovascular en sus actividades académicas.

Evento: Inauguración de la 18 edición del Congreso Anual de Cardiología Internacional (CADECI) 2026 y homenaje a Efraín Gaxiola López. Lugar: Gran Salón Iconía en Hard Rock Hotel. Fecha: 12 de febrero de 2026. Invitados: 3,000.

