Salvador López Navarrete celebró su cumpleaños con una fiesta llena de energía y detalles pensados para los pequeños entusiastas de la velocidad. La temática de autos de carreras se hizo presente en cada rincón de Casa Club Puerta del Bosque, donde el festejado estuvo acompañado por su familia, primos y amiguitos del Kinder.

Salvador López Navarrete. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Lorena Navarrete y Aurelio López con Salvador López Navarrete. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Sandy López, Toño y Patricio Soto. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Los papás del cumpleañero, Aurelio López y Lorena Navarrete, cuidaron cada detalle para que la celebración se sintiera como una verdadera pista en miniatura: los niños se la pasaron increíble en el circuito de motos, la montaña rusa de carritos y los brincolines.

El menú fue un éxito entre chicos y grandes con tacos de asada, adobada y chorizo, además de quesadillas recién hechas. Más tarde, nieves de garrafa, espiropapas y elotitos, perfectos para seguir la tarde con sabor muy mexicano.

Luis Mario y Rodolfo Ávalos. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Andrea y Paulina Escobar con Adriana Pieza. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

El momento dulce llegó con un pastel y una piñata con forma de carro. Para despedirse, los invitados se llevaron pelotas y pizarrones mágicos de bolo. Y, por supuesto, Salvador recibió muchos apapachos y regalos como ropa, juguetes y libros, cerrando un cumpleaños tan alegre como inolvidable.

Lorena Naranjo y Eduardo Navarrete .GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Mónica Navarrete, Elías y Leonor Bravo Navarrete.GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Lucy Toledo Lucía Viramontes. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Evento: Cumpleaños de Salvador López Navarrete. Fecha: 13 de febrero 2026. Lugar: Puerta del Bosque.

MR