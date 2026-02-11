La boda de Rossana Ángel Pizano y Anthony Michael Deorio se realizó en el templo Jesús María, donde la pareja declaró su amor frente al altar. Los novios estuvieron acompañados por sus padres, de ella, Rossana Pizano y Jaime Ángel Rosales, así como los del novio, Rose y Anthony Deorio.

Claudia Lozano, Cristina Menchaca y Marifer Marcado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Jorge Rocha, Almendra Martínez, Andrea Moreno y Memo Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Más tarde la recepción fue en el Ex Convento de Santa Teresa, al que acudieron cerca de 170 invitados, todo con el buen gusto del wedding planner Juan Pablo Partida y decoración de Luis Lozano, así como un rico menú servido por Catering Alcachofa. La noche fue ambientada con música Sax y voces durante la cena, después la pista se llenó con los beats de Eduardo DJ y para el after estuvo Goyo de la Copa de Champagne.

Ayari Anaya y Carlos Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Anthony y Rossana

Paty Alzay y Luis González. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Anthony y Rossana

Unos de los momentos más emotivos fue cuando sonó Amazed y los novios bailaron su vals, pero no eso no fue todo porque a la mitad de la canción salió su hijo Patricio, de cuatro años, para acompañarlos con Can´t help falling in love. Rossana usó dos vestidos de novia, el primero fue el mismo que usó su mamá hace 48 años y portó unos artes de rubíes y diamantes de Angelo Joyas. El segundo vestido fue de Inés di Santo de una pasarela de Miami, así como joyas juego de diamantes y esmeraldas de Angelo Joyas. Para completar el ajuar de novia, sus ramos y flores de la iglesia fueron de Fraisa Cristiano.

Marines González y María Barba. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Anthony y Rossana

Brenda Martínez y Vanessa García. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Alfonso Orozco y Haydee Orozco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

Esta bella pareja se conoció en San Francisco, cuando abrió una joyería en el 2007 y anduvieron en el 2015; después de un break porque regresó a México se reencontraron y la siguió hasta México para vivir juntos, pero fue en 2024 cuando le dio el anillo de compromiso en Venecia.

Será hasta el verano cuando disfruten su luna de miel, eligieron la mejor época para recorrer varias playas del Mediterráneo, Turquía, Grecia, Croacia e Italia.

Evento: Boda de Anthony y Rossana. Fecha: 23 de enero 2026. Lugar: Ex Convento de Santa Teresa.

