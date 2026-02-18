Oficiada por el padre Ángel Hernández a las 5:00 de la tarde en la capilla de Hacienda Santa Lucía, que se decoró especialmente para la ocasión son flores y rodeados de una hermosa vegetación.

Los novios estuvieron acompañados por sus padres; de ella, Raúl Aldana Fariñas y Lourdes Robles Montijo y de él, Oscar de Aguinaga Vázquez y Gabriela Lozano Guzmán, quienes recibieron a familiares y amigos para esta celebración tan especial.

Los cerca de 350 invitados disfrutaron de esta exclusiva hacienda, atendidos especialmente por la wedding planner Rituálika @byritualika, cuidando todos los detalles en la decoración. El banquete fue del chef Zaragoza Catering con un delicioso menú y más tarde, el ambiente lo puso @cheoeldj y san fierro, pero el momento del vals fue inolvidable con el tema In my place de Coldplay.

La fiesta siguió hasta la madrugada acompañando a los novios al centro de la pista y disfrutando de esta gran fiesta en la que compartieron su felicidad y el enorme deseo de comenzar su nueva vida en pareja. Los recién casados ahora disfrutan de su luna de miel en Islandia, Gran Bretaña, Francia y España.

Evento: Boda de Paola Aldana Robles y Oscar de Aguinaga Lozano. Fecha: 31 de enero 2026. Lugar: Hacienda Santa Lucía.

JGF