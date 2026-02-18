Miércoles, 18 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Boda

Paola y Oscar, el comienzo de su nueva vida

Muy ilusionados llegaron al esperado día de su boda, Paola Aldana Robles y Oscar de Aguinaga Lozano, quienes tuvieron su ceremonia el sábado 31 de enero

 

Paola Aldana Robles y Oscar de Aguinaga Lozano: una boda de ensueño

Por: Aracely Aguilera

Oscar De Aguinaga, Paola Aldana. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Oscar De Aguinaga, Paola Aldana. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Raúl Aldana, Lourdes Robles de Aldana. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Paola Aldana Robles y Oscar de Aguinaga Lozano

Raúl Aldana, Lourdes Robles de Aldana. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Paola Aldana Robles y Oscar de Aguinaga Lozano

Oscar De Aguinaga, Gaby Lozano. GENTE BIEN JALISCO / M TEJEDA

Oscar De Aguinaga, Gaby Lozano. GENTE BIEN JALISCO / M TEJEDA

Marisa Espinoza, Miguel García. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Paola Aldana Robles y Oscar de Aguinaga Lozano

Marisa Espinoza, Miguel García. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Paola Aldana Robles y Oscar de Aguinaga Lozano

Alejandra Salles, Mariana Toflo. GENTE BIEN JALISCO / M TEJEDA

Alejandra Salles, Mariana Toflo. GENTE BIEN JALISCO / M TEJEDA

Álvaro Simón, Ximena Rodríguez, Desiré López. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Álvaro Simón, Ximena Rodríguez, Desiré López. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Nicolle Ramírez, Paola Miramontes. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Paola Aldana Robles y Oscar de Aguinaga Lozano

Nicolle Ramírez, Paola Miramontes. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Paola Aldana Robles y Oscar de Aguinaga Lozano

Samuel García, Paola Enriques. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Samuel García, Paola Enriques. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Diego Camacho, Etna González. GENTE BIEN JALISCO / M TEJEDA

Diego Camacho, Etna González. GENTE BIEN JALISCO / M TEJEDA

Oficiada por el padre Ángel Hernández a las 5:00 de la tarde en la capilla de Hacienda Santa Lucía, que se decoró especialmente para la ocasión son flores y rodeados de una hermosa vegetación.

Los novios estuvieron acompañados por sus padres; de ella, Raúl Aldana Fariñas y Lourdes Robles Montijo y de él, Oscar de Aguinaga Vázquez y Gabriela Lozano Guzmán, quienes recibieron a familiares y amigos para esta celebración tan especial.

Los cerca de 350 invitados disfrutaron de esta exclusiva hacienda, atendidos especialmente por la wedding planner Rituálika @byritualika, cuidando todos los detalles en la decoración. El banquete fue del chef Zaragoza Catering con un delicioso menú y más tarde, el ambiente lo puso @cheoeldj y san fierro, pero el momento del vals fue inolvidable con el tema In my place de Coldplay.

La fiesta siguió hasta la madrugada acompañando a los novios al centro de la pista y disfrutando de esta gran fiesta en la que compartieron su felicidad y el enorme deseo de comenzar su nueva vida en pareja. Los recién casados ahora disfrutan de su luna de miel en Islandia, Gran Bretaña, Francia y España.

Evento: Boda de Paola Aldana Robles y Oscar de Aguinaga Lozano.

Fecha: 31 de enero 2026.

Lugar: Hacienda Santa Lucía.

JGF

Temas

  • Boda
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara
  • Oscar De Aguinaga
  • Paola Aldana
  • Etna González
  • Paola Enriques
  • Samuel García
  • Paola Miramontes
  • Nicolle Ramírez
  • Desiré López
  • Ximena Rodríguez
  • Álvaro Simón
  • Mariana Toflo
  • Alejandra Salles
  • Miguel García
  • Marisa Espinoza
  • Gaby Lozano
  • Lourdes Robles de Aldana

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones