Miércoles, 21 de Enero 2026

Gente Bien | Bautizo

Nara Magallanes recibe el primer sacramento en familia

En un ambiente muy familiar y lleno de cariño, se celebró el bautizo de Nara Magallanes Vergara, el pasado 17 de enero de 2026

Por: Aracely Aguilera

Alfonso Magallanes, Nara Magallanes y Alexia Vergara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Romina González y Aldo Muñoz. GENTE BIEN JALISCO / Bautizo de Nara Magallanes Vergara

Denise Aubert y Sofía Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Miguel Prieto Welker y Adriana López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Enid Ledezma. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Montse Bolaños. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Enrique Toussaint González y Alejandra Hermosillo Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Fausto Lazcano y Márquez Hugo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Valeria Wriedt y Mau Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Gaby Levy y Ticho Martín del Campo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Jeannine Biner y Héctor Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Melody Villasana. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Enrique Robles Señkowski y Angélica Gómez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

Héctor Díaz, Tessy García y Alejandro Díaz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Marlene Centeno y Omar Flores. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 23 de enero 2026

La ceremonia tuvo lugar en el templo de San Martín de Porres, donde sus papás, Alfonso Magallanes y Alexia Vergara, estuvieron felices de compartir este momento tan especial con sus seres queridos.

Los padrinos, Romina González y Aldo Muñoz, acompañaron a la familia en este momento tan significativo, reafirmando su compromiso y cariño con la pequeña Nara.

Después de la misa, los invitados se reunieron en el Fraccionamiento Acacias, donde se llevó a cabo la recepción con aproximadamente 140 asistentes, destacando la gran concurrencia de parientes, amistades y conocidos, quienes no dejaron de felicitar a la familia y llenar el evento de buena vibra.

El menú fue todo un éxito y estuvo lleno de antojitos mexicanos, con opciones como mini torta ahogada, tostadas de pierna, panela y pata, además de tacos, sopes y quesadillas con guisos como carne, requesón, frijol, papa y rajas, que fueron de lo más solicitado durante la tarde.

En bebidas, no faltaron opciones para todos los gustos, desde vino tinto y cerveza, hasta destilados como whisky, ron, tequila blanco y cristalino, y mezcal. Además, la coctelería fue parte clave del festejo, con bebidas como mezcalita de jamaica, mezcal Sierra Sur (pepino, limón, hierbabuena y miel de agave), skinny margarita (limón y miel de agave) y tequila mockingbird (sandía).

La decoración estuvo a cargo de Alexia Vergara, quien cuidó cada detalle para crear un ambiente cálido y especial para celebrar a la pequeña.

Como muestra de cariño, Nara recibió diversos accesorios para bebé, regalos que sin duda serán muy útiles en esta nueva etapa.

Una celebración hermosa, con gran asistencia y llena de amor, para darle la bienvenida a Nara en este importante sacramento.

Evento: Bautizo de Nara Magallanes Vergara.

Fecha: Sábado 17 de enero.

Ocurrió en: Templo de San Martín de Porres.

Temas

  • Bautizo
  • Nara Magallanes
  • San Martín de Porres
  • Romina González
  • Aldo Muñoz
  • Alexia Vergara
  • Gaby Levy
  • Ticho Martín del Campo
  • Miguel Prieto Welker
  • Rosario Robles
  • Gente Bien
  • Sociales
  • Eventos
  • Jalisco
  • Isabel Toscano
  • Alfonso Magallanes
  • Denise Aubert
  • Sofía Martínez
  • Enid Ledezma
  • Montse Bolaños
  • Enrique Toussaint González
  • Alejandra Hermosillo
  • Fausto Lazcano
  • Jeannine Biner
  • Héctor Jiménez

