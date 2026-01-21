La ceremonia tuvo lugar en el templo de San Martín de Porres, donde sus papás, Alfonso Magallanes y Alexia Vergara, estuvieron felices de compartir este momento tan especial con sus seres queridos.Los padrinos, Romina González y Aldo Muñoz, acompañaron a la familia en este momento tan significativo, reafirmando su compromiso y cariño con la pequeña Nara.Después de la misa, los invitados se reunieron en el Fraccionamiento Acacias, donde se llevó a cabo la recepción con aproximadamente 140 asistentes, destacando la gran concurrencia de parientes, amistades y conocidos, quienes no dejaron de felicitar a la familia y llenar el evento de buena vibra.El menú fue todo un éxito y estuvo lleno de antojitos mexicanos, con opciones como mini torta ahogada, tostadas de pierna, panela y pata, además de tacos, sopes y quesadillas con guisos como carne, requesón, frijol, papa y rajas, que fueron de lo más solicitado durante la tarde.En bebidas, no faltaron opciones para todos los gustos, desde vino tinto y cerveza, hasta destilados como whisky, ron, tequila blanco y cristalino, y mezcal. Además, la coctelería fue parte clave del festejo, con bebidas como mezcalita de jamaica, mezcal Sierra Sur (pepino, limón, hierbabuena y miel de agave), skinny margarita (limón y miel de agave) y tequila mockingbird (sandía).La decoración estuvo a cargo de Alexia Vergara, quien cuidó cada detalle para crear un ambiente cálido y especial para celebrar a la pequeña.Como muestra de cariño, Nara recibió diversos accesorios para bebé, regalos que sin duda serán muy útiles en esta nueva etapa.Una celebración hermosa, con gran asistencia y llena de amor, para darle la bienvenida a Nara en este importante sacramento.CP