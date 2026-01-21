La ceremonia tuvo lugar en el templo de San Martín de Porres, donde sus papás, Alfonso Magallanes y Alexia Vergara, estuvieron felices de compartir este momento tan especial con sus seres queridos.

Los padrinos, Romina González y Aldo Muñoz, acompañaron a la familia en este momento tan significativo, reafirmando su compromiso y cariño con la pequeña Nara.

Después de la misa, los invitados se reunieron en el Fraccionamiento Acacias, donde se llevó a cabo la recepción con aproximadamente 140 asistentes, destacando la gran concurrencia de parientes, amistades y conocidos, quienes no dejaron de felicitar a la familia y llenar el evento de buena vibra.

El menú fue todo un éxito y estuvo lleno de antojitos mexicanos, con opciones como mini torta ahogada, tostadas de pierna, panela y pata, además de tacos, sopes y quesadillas con guisos como carne, requesón, frijol, papa y rajas, que fueron de lo más solicitado durante la tarde.

En bebidas, no faltaron opciones para todos los gustos, desde vino tinto y cerveza, hasta destilados como whisky, ron, tequila blanco y cristalino, y mezcal. Además, la coctelería fue parte clave del festejo, con bebidas como mezcalita de jamaica, mezcal Sierra Sur (pepino, limón, hierbabuena y miel de agave), skinny margarita (limón y miel de agave) y tequila mockingbird (sandía).

La decoración estuvo a cargo de Alexia Vergara, quien cuidó cada detalle para crear un ambiente cálido y especial para celebrar a la pequeña.

También lee: Bautizo de Adriano Bernand Carlon

Como muestra de cariño, Nara recibió diversos accesorios para bebé, regalos que sin duda serán muy útiles en esta nueva etapa.

Una celebración hermosa, con gran asistencia y llena de amor, para darle la bienvenida a Nara en este importante sacramento.

Evento: Bautizo de Nara Magallanes Vergara. Fecha: Sábado 17 de enero. Ocurrió en: Templo de San Martín de Porres.

CP