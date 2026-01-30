Este fin de semana termina el primer mes de 2026 y a partir de hoy el entretenimiento toma los recintos de la ciudad para ofrecer los mejores eventos, espectáculos, conciertos, obras de teatro y mucho más. Descubre cuáles son los grandes eventos que se realizarán en la ciudad en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style.

Kenny G regresa al país y visita la Perla Tapatía para ofrecer un concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/ART STREIBER.

Kenny G

Después de más de cinco años de no visitar México, el músico ganador del Grammy, se presentará en el escenario tapatío para ofrecer un concierto, en el que interpretará lo mejor del smooth jazz. Con más de 40 años de carrera, Kenny G brindará su característico sonido con su saxofón. Disfruta de la elegancia del jazz con toques contemporáneos de R&B en una velada imperdible.

Teatro Diana.

2 de febrero, 21:00 hrs.

De $990 a $3,490.

Asana Yoga Experience 2026 realiza su tercera edición en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Asana Yoga Experience 2026

En su tercera edición, la experiencia del yoga crece y tras la inauguración arrancarán actividades con la clase masiva de yoga con Xuan Lang. Habrá cuatro escenarios (Sala 2 y 3, salón de usos múltiples y el mezzanine), donde se impartirán clases de yoga como hatha, vinyasa, ashtanga, vinyasa flow, kinam (yoga tolteca), rocket, kundalini, facial, bikram, meditaciones, conferencias y mucho más. Entre los profesores internacionales destaca la presencia de Kino McGregor, Gaby Zermeño, además de profesores nacionales y locales. Se reconocerá la trayectoria de Rosalba Rangel, habrá zona de bazar, de gastronomía libre de crueldad animal, de hidratación y de resguardo. Lleva tu tapete y disfruta un fin de semana de bienestar.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

31 de enero y 1 de febrero, a partir de las 09:00 hrs.

$650 por día. $850 abono.

La Única e Internacional Sonora Santanera celebra su 70 aniversario con un concierto en la Arena Guadalajara. ESPECIAL/CORTESÍA ARENA GUADALAJARA.

La Única e Internacional Sonora Santanera

La reconocida agrupación de música tropical ofrecerá un concierto en la Perla Tapatía, con el que celebra 70 años de trayectoria y que será un viaje musical por su historia al lado de 12 integrantes llenos de entusiasmo, además de tener grandes invitados. Disfruta de una noche de baile, alegría y música de diferentes géneros como boleros, cha cha cha, tropical y afroantillano.

Arena Guadalajara.

30 de enero, 21:00 hrs.

De $440 a $2,322.

El concierto Candlelight: Queen vs. Abba será en la Sala Consuelo Velázquez de Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA FEVER.

Candlelight: Queen vs. Abba

Los conciertos bajo la tenue luz de las velas están cobrando vida en el escenario jalisciense, la magia de una experiencia musical y multisensorial en vivo será posible con la música de Queen y Abba. Diviértete con la música de un cuarteto de cuerdas, que interpretará temas como Dancing Queen, Bohemian Rhapsody, Waterloo, entre otros.

Sala Consuelo Velázquez de Palcco.

30 de enero, 21:30 hrs.

De $370 a $740.

Amonestaciones es un espectáculo unipersonal que ofrecerá una función en Teatro Punto Escénico. ESPECIAL/CORTESÍA TATS MARTÍNEZ.

Amonestaciones

Es un espectáculo escénico unipersonal interpretado por Tats Martínez, que integra stand up, tap dance y teatro. La trama basada en la historia real de la actriz, narra la historia de una mujer que está a punto de casarse y cancela su boda, los motivos y el viaje emocional que la situación implica así como volver a empezar “de cero”.

Teatro Punto Escénico.

31 de enero, 20:00 hrs.

$250 pre-venta. $300 día del evento.

Dos grandes de la actuación, Sylvia Pasquel y Alberto Estrella protagonizan la obra de teatro La Profesora en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

La Profesora

Protagonizada por Sylvia Pasquel y Alberto Estrella, esta puesta en escena narra la relación que se establece entre una culta profesora y un pescadero sin educación. Ortiz es un pescadero que trabaja en un supermercado y acude a una tutoría con América para solucionar una situación con su hija. Su primer encuentro parece un combate de boxeo, a lo largo de las reuniones, se nota un encuentro y acercamiento, cambiando en unos meses sus vidas, objetivos y su percepción del mundo. Recomendado para adolescentes y adultos.

Teatro Galerías.

4 de febrero, 19:00 hrs.

$450, $600, $700 y $800.

Juan Ferrara protagoniza la obra de teatro No te vayas sin decir adiós en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

No te vayas sin decir adiós

Juan Ferrara regresa al escenario tapatío para interpretar esta obra de teatro, en la que una familia transforma una reunión en pleitos, reclamos e insultos. Existe una verdad oculta que los ha hecho vivir una gran mentira, que puede salir a la luz y devastar a la familia. Una puesta que muestra los rencores, odios y envidias entre bromas y risas en las reuniones familiares. Una historia que estruja el corazón, pero que deja sin esperanza.

Teatro Galerías.

5 de febrero, 20:00 hrs.

$200, $300, $400, $500, $700 y $900.

Otros Eventos

Los Inquietos del Norte se presentarán en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Los Inquietos del Norte

Auditorio Telmex. 30 de enero, 21:00 hrs. De $400 a $2,100.

The Master of Strings

Tributo sinfónico a Metallica. Teatro Galerías. 30 de enero, 21:00 hrs. $500, $650, $800, $950 y $1,200.

Un musical con huevos

Teatro Galerías. 30 y 31 de enero, 17:00 y 20:00 hrs. $280, $350, $400 y $450.

Chelo “El adiós de una grande”

Arena Guadalajara. 31 de enero, 20:30 hrs. De $565 a $4,014.

Ara Malikian

Teatro Diana. 5 de febrero, 21:00 hrs. De $850 a $1,150.

XM