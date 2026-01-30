Llega el fin de semana, termina enero y la cartelera de cine tapatía tiene nuevas películas en su programación. Revisa las historias y elige la mejor para tu entretenimiento y disfrutarla en la pantalla grande en tu sala de cine favorita.

Hamnet

Un joven que sueña con ser escritor y una chica rebelde, se enamoran. Su romance tendrá que navegar a contracorriente y, posteriormente, su matrimonio deberá afrontar la más dura y dolorosa de las pruebas en Hamnet, la nueva cinta de Chloé Zhao, una pieza de cine de época en la que conviven el romance, la tragedia y el amor más profundos. El filme está basado en la novela de Maggie O’Farrell en el que la autora intenta reconstruir —desde la ficción— el pasaje más tortuoso en la vida de William Shakespeare y su esposa, principalmente desde la perspectiva de ella.

Ganadora del Golden Globe a la Mejor Película Dramática y a la Mejor Actriz para Jessie Buckley, quien ofrece una actuación absolutamente monumental, que se te clavará en el corazón.

Toma Nota

Hamnet está nominada a ocho premios Oscar® incluyendo Mejor Película, Dirección (Zhao), Actriz (Buckley), guion adaptado, casting y música (ojo con la partitura del gran Max Richter).

Es para ti si…

Quieres ver una película de emociones profundas y bellísimamente filmada. ¡Te deja sin aliento!

¡Ayuda!

Una mujer que espera un ascenso y su nuevo e insufrible jefe quedan varados en una isla desierta tras un accidente aéreo. Convertidos en los únicos sobrevivientes del desastre, la situación provocará un cambio en la dinámica de poder: él espera seguir a cargo, pero las circunstancias, el entorno y su empleada dictan lo contrario. Así, las voluntades de ambos entrarán en conflicto en este filme de supervivencia, suspenso y tensión laboral.

Toma Nota

La cinta es dirigida por el legendario Sam Raimi, quien tiene a Rachel McAdams y Dylan O’Brien como protagonistas.

Es para ti si…

Necesitas ver lo nuevo que el maestro Raimi trae bajo el brazo.

Un fantasma para servirte

La comedia corrosiva, la sátira, el romance y la fantasía se entrelazan en este aplaudido largometraje que fue premiado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

En esta excéntrica trama, un hombre sufre un proceso de duelo terrible tras la muerte de su esposa. Sorpresivamente, descubre que el espíritu de su mujer podría haber reencarnado… en su aspiradora. El problema es que nadie de la familia cree que esa situación sobrenatural sea real, así que la “mujer-aspiradora” tendrá que probar su valía y su amor incondicional que ha trascendido hasta más allá de la muerte.

Toma Nota

Este es el primer largometraje del director Ratchapoom Boonbunchachoke, quien entrega así un debut prometedor. ¡Qué ganas de ver sus siguientes películas! Búscala en Cinemex o en la Cineteca FICG.

Es para ti si…

Buscas una película que te sorprenda con su trama original, sensible y extravagante.

Sobriedad, me estás matando

Un joven está a punto de volver a salir de rehabilitación, sitio donde ha encontrado su zona de confort. Al volver a la casa materna, se verá confrontado por su familia, pero también por el mundo real. ¿Podrá mantenerse sobrio o volverá a recaer?

Dirigida por Raúl Campos, Sobriedad, me estás matando es una comedia de humor negro sobre la vida adulta y la inalcanzable estabilidad emocional.

Toma Nota

Esta película cuenta con las actuaciones de Octavio Hinojosa, Alfonso Borbolla, Maya Zapata, Mónica Dionne, Félix de Valdivia, Hugo Stiglitz y Hugo Catalán.

Es para ti si…

Eres el primero que levanta la mano cuando escuchas las palabras: “cine mexicano”.

Ícono Infinito: Una memoria visual

Es un filme que ofrece un retrato íntimo y revelador de Paris Hilton, ícono de la cultura pop del siglo XXI. Dirigido por Bruce Robertson y JJ Duncan, el documental combina archivos personales, entrevistas y momentos cotidianos para mostrar su compleja vida pública y su regreso a la música. Más allá de la fama y la controversia, la cinta revela cómo la música ha sido refugio, motor de reinvención y símbolo de resiliencia para Hilton.

Toma Nota

En su página oficial, Paris Hilton afirma que esta es una experiencia audiovisual que debe vivirse en una sala de cine.

Es para ti si…

Quieres ver una cara de Paris Hilton que no habías visto nunca antes.

Alerta Extinción

En esta comedia que mezcla el horror y la ciencia ficción, un hongo mutante altamente contagioso escapa de una instalación secreta del gobierno, desatando el caos. Debido a las circunstancias, dos jóvenes se ven atrapados en un turno nocturno que se convierte en pesadilla, mientras el microorganismo se multiplica sin control. Con la ayuda de un agente experto en bioterrorismo, deberán enfrentar una amenaza implacable y que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad.

Toma Nota

Georgina Campbell, Joe Keery, Vanessa Redgrave, Lesley Manville y Liam Neeson protagonizan esta producción franco-estadounidense cuyo guion fue escrito por David Koepp (Parque Jurásico, Misión: Imposible).

Es para ti si…

Te gustan las comedias que hacen mofa de las tramas apocalípticas.

Re-Estreno

El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo. ESPECIAL/NBCU DISTRIBUCIÓN.

El Señor de los Anillos: 25 Aniversario

Fue en 2001 cuando se estrenó El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo de Peter Jackson, primera pieza de una trilogía que iba a ganarse un lugar estelar en la historia del cine fantástico.

Consagrada ya como una obra magna del Séptimo Arte, este 2026 se celebra el 25 aniversario del filme protagonizado por Elijah Wood, Viggo Mortensen e Ian McKellen. Por tal motivo, Cinemex reestrena desde hoy dicho largometraje en su versión extendida. Y no solo eso, la próxima semana se reestrenarán también Las dos torres y El regreso del rey en sus versiones ampliadas, de modo que toda la trilogía volverá a cartelera como parte de la fiesta.

Toma Nota

La trilogía de El Señor de los Anillos ganó 17 premios Oscar® en total. Se considera que es la saga más premiada de la historia, pues recibió casi 500 galardones en distintas entregas.

Es para ti si…

Sabes que no hay mejor manera de ver El Señor de los Anillos que en la pantalla grande.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM