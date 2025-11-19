Miércoles, 19 de Noviembre 2025

Adriano Bernard: Un regalo divino

La celebración del bautizo de Adriano Bernard fue un día lleno de amor, detalles cuidadosamente pensados y momentos inolvidables

Por: Aracely Aguilera

Andrés Bernard, Daniela Carlon, y Adriano Bernard Carlon. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Andrés Bernard, Daniela Carlon, Karen Chavira, Adriano Bernard Carlon y Oscar Alvídrez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alejandra González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Willy Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mónica Sitten. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Rafael Díaz y Majo Solís. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Manuel Márquez y Zac Orozco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Ximena Dueñas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Majo Félix. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Germán Harper y Laura Gamboa. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mauricio Vizcarra y Karina Ponzo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Abraham Chacón y Cristina de la Peña. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Karen Chavira y Oscar Alvídrez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

La familia Bernard Carlon celebró con gran alegría el bautizo de Adriano, un acontecimiento lleno de ternura, estilo y emotividad. La ceremonia religiosa tuvo lugar en el Templo de San Juan Crisóstomo, donde el pequeño recibió las aguas bautismales de manos del sacerdote José Aguayo, en compañía de sus padres Andrés Bernard y Daniela Carlon, y sus padrinos Óscar Alvídrez y Karen Chavira.

Posterior a la misa, familiares y amigos se reunieron en una encantadora recepción en Terrabambino, un espacio ideal para festejar esta ocasión tan especial. La decoración destacó por su atmósfera natural y cálida, con tonos tierra, flores de crisantemo en matices amarillos y anaranjados, jarrones de barro y detalles en lino y fibras orgánicas, logrando un ambiente rústico y sofisticado a la vez.

El pequeño Adriano lució un ropón de lino blanco, de corte clásico, con finos encajes, bordes plisados y capucha a juego, complementado con una delicada cinta satinada, resaltando su elegancia y un estilo atemporal.

Con más de 120 invitados, el ambiente fue de alegría y convivencia. Los asistentes disfrutaron de un servicio excepcional a cargo de “Plato y Aparte”, que ofreció una completa barra de cocteles con gin pepino, Aperol Spritz, mezcalita de jamaica, cantaritos, coronitas, tequila y carajillos.

El menú principal consistió en una taquiza tradicional con opciones de pastor, tinga de pollo, bistec en chile pasilla, rajas con elote y crema, y papas con chorizo. Además, para los antojos no faltaron las espiropapas, elotes, tostilocos y churros, y como toque divertido para cerrar la noche, se sirvieron Maruchan calientes para los desvelados.

La celebración del bautizo de Adriano Bernard fue un día lleno de amor, detalles cuidadosamente pensados y momentos inolvidables que quedarán en el corazón de todos los presentes.

Evento: Bautizo de Adriano Bernand Carlon.

Fecha: 1 de noviembre.

Lugar: Terrabambino.

CP

