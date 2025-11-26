Amaury, Yelena, Kenya y Diego se propusieron a crear un espacio en honor a su padre Jorge Vergara (qped) que mantuviera su pasión, visión transformadora y soñar en grande. Así fue como nació JOVEM -Jorge Vergara Museo- un laboratorio de posibilidades dedicado a la afición y a los jóvenes donde se uniera el arte, la tecnología y la memoria, todas juntas como fuente de inspiración.

La apertura fue el 22 de noviembre, dejando claro que JOVEM no es un museo para los objetos sino para las personas, nacido en el corazón del Estadio Akron. Es un espacio para experimentar, imaginar e intentar, con exposiciones que plantean preguntas y programas que enseñan. Se dirigen a artistas, curadores, investigadores, arquitectos, niños, familias, diseñadores y todas las personas dispuestas a construir, desde el arte, nuevas formas de estar en el mundo. JOVEM es un encuentro entre lo local y lo global, donde lo imposible encuentra una forma.

