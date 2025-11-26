Miércoles, 26 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Guadalajara

Museo JOVEM: Un espacio para exprimentar el arte y la tecnología

JOVEM es un encuentro entre lo local y lo global, donde lo imposible encuentra una forma

Por: Aracely Aguilera

Marta Vivanco, y Elena Vergara y Usi Vivanco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Amaury Vergara y Valeria Bross. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Mercedes Sáenz, Valeria Bross y Alejandra Ross. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Marisa Lazo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Minerva Tostado, Héctor Prieto, Viviana Wong e Imanol López Zatarain. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Zaira González y Álvaro Arce. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Félix Flores y Magda Fernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Nadia Tamez y Mateo Garro. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Jaiir Pereira y Valerie Padilla. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Curro Borrego, Angie Escamilla y Juan Carlos Vergara. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Sebastián Bross, Gabriela Casamadrid y Sergio Bross. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Amaury, Yelena, Kenya y Diego se propusieron a crear un espacio en honor a su padre Jorge Vergara (qped) que mantuviera su pasión, visión transformadora y soñar en grande. Así fue como nació JOVEM -Jorge Vergara Museo- un laboratorio de posibilidades dedicado a la afición y a los jóvenes donde se uniera el arte, la tecnología y la memoria, todas juntas como fuente de inspiración.

La apertura fue el 22 de noviembre, dejando claro que JOVEM no es un museo para los objetos sino para las personas, nacido en el corazón del Estadio Akron. Es un espacio para experimentar, imaginar e intentar, con exposiciones que plantean preguntas y programas que enseñan. Se dirigen a artistas, curadores, investigadores, arquitectos, niños, familias, diseñadores y todas las personas dispuestas a construir, desde el arte, nuevas formas de estar en el mundo. JOVEM  es un encuentro entre lo local y lo global, donde lo imposible encuentra una forma.

LEE: JOVEM, el nuevo museo que redefinirá la experiencia cultural en Guadalajara

