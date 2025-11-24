A sus 23 años, Yanik Kuri irradia la energía de una creadora de contenido que entendió muy pronto que la autenticidad es su mayor fuerza. Originaria de Guadalajara y con una formación en nutrición por el ITESO, Yanik encontró su verdadero lenguaje en la creatividad.

Esta semana en Talent Alert: Yanik Kuri. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Tras años como modelo, decidió dejar las pasarelas cuando comprendió que ahí no podía explotar su visión artística como lo hace hoy en redes sociales, donde ha construido una comunidad que crece con ella día con día. Hoy esta al frente de BYCLO, un estudio que en apenas cuatro años se ha convertido en un referente en la ciudad, donde trabaja como coach y mente creativa.

“Creo que me he demostrado a mí misma que si una idea persiste en tu cabeza, esta ahí por algo, utilízala”.

Su mantra, todo pasa, le da esa particular perspectiva, mientras explora e impulsa las ideas y proyectos que no la sueltan. Enfocada, asertiva y siempre en movimiento, Yanik ha logrado transmitir una vibra que mezcla bienestar y disciplina con un encanto espontáneo, siendo justamente esa mezcla la que la hace destacar como una creadora joven de esencia inconfundible.