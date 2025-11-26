Como entre amigas les encanta hacer ejercicio, festejaron con mucho cariño a Irene Sánchez Gallardo “Nenis” por su cumpleaños 42 en Padel Alebrije. Todas llegaron con su outfit con mucho estilo para jugar pádel, teniendo todo temático con pastel de cupcakeart y globos en rosa, amarillo y verde de Baubieventos. De comer ofrecieron boneless, papas a la francesa y fruta picada.

Entre estas 12 invitadas, que son amigas del American School, participaron en este torneo y las ganadoras fueron, en primer lugar Paulina Corella, en segundo Lupita Reséndiz y en tercero Majo Torreblanca, quienes estuvieron muy felices al obtener monederos electrónicos de Liverpool como premios.

La convivencia con la Nenis fue de lo mejor y como parte de los obsequios recibió flores, prendas de ropa y perfumes. ¡Muchas felicidades!

Evento: Cumpleaños de Irene Leticia Sánchez Gallardo. Fecha: Miércoles 29 de octubre. Lugar: Pádel Alebrije. Cita: 7:30 pm.

CP