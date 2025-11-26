Miércoles, 26 de Noviembre 2025

Neni’s Birthday: Pádel & drinks para celebrar

La convivencia con la Nenis fue de lo mejor y como parte de los obsequios recibió flores, prendas de ropa y perfumes

Por: Aracely Aguilera

Irene Leticia Sánchez Gallardo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Chorong Kim. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Irene Leticia Sánchez Gallardo

Lupita Reséndiz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Paulina Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Paulina Corella. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Irene Leticia Sánchez Gallardo

Mariana de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 28 de noviembre 2025

Christiane Yeme y Paulina Cervantes. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Como entre amigas les encanta hacer ejercicio, festejaron con mucho cariño a Irene Sánchez Gallardo “Nenis” por su cumpleaños 42 en Padel Alebrije. Todas llegaron con su outfit con mucho estilo para jugar pádel, teniendo todo temático con pastel de cupcakeart y globos en rosa, amarillo y verde de Baubieventos. De comer ofrecieron boneless, papas a la francesa y fruta picada.

Entre estas 12 invitadas, que son amigas del American School, participaron en este torneo y las ganadoras fueron, en primer lugar Paulina Corella, en segundo Lupita Reséndiz y en tercero Majo Torreblanca, quienes estuvieron muy felices al obtener monederos electrónicos de Liverpool como premios.

La convivencia con la Nenis fue de lo mejor y como parte de los obsequios recibió flores, prendas de ropa y perfumes. ¡Muchas felicidades!

Evento: Cumpleaños de Irene Leticia Sánchez Gallardo.

Fecha: Miércoles 29 de octubre.

Lugar: Pádel Alebrije.

Cita: 7:30 pm.

