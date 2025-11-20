Guadalajara se encuentra en medio de un nuevo umbral cultural: con la apertura de Museo JOVEM, la ciudad suma otro recinto de gran valor al mapa de los museos, con una propuesta que reconfigura la memoria, la identidad y la experiencia del arte en un contexto abierto e innovador. Ubicado en el corazón del Estadio AKRON, ese monumento deportivo que ha albergado triunfos, gritos y latidos colectivos, este nuevo espacio trae consigo una invitación: entrar, experimentar y repensar la identidad desde lo comunitario.

JOVEM es un museo que nace en un estadio, pero se abre al mundo, revalorizando un espacio ya no solo reservado para ver un partido, gritar goles, sino para habitar un museo legítimo, ver luces, tocar historias. JOVEM es un proyecto que aprovecha la escala, la energía y la memoria de un estadio para transformarlos en marcos de reflexión y creación. El estadio, campo de juego, se abre a la arena del arte, y el visitante ocupa el asiento del espectador, del creador y del testigo al mismo tiempo. El concepto nació con una premisa que trasciende lo deportivo, buscando convertirse en territorio de rito, de afecto colectivo y arquitectura viva. Aquí la experiencia no se limita a mirar, sino a reapropiar; no se restringe a contemplar, sino a sentir y participar.

Memoria, tecnología y comunidad: Los tres ejes

JOVEM preserva, reinterpreta y difunde la historia reciente de México desde una mirada crítica, sensible y profundamente humana. En la práctica, Museo JOVEM lo articula mediante tres ejes que se entrelazan: memoria colectiva, tecnología inmersiva y participación ciudadana. En el primero, la memoria colectiva, el museo plantea un recorrido por los episodios que han marcado generaciones: movimientos sociales, transformaciones culturales, expresiones artísticas definitorias. No es un relato tradicional de museografía al uso, sino una narrativa inmersiva que pone al visitante en el centro. Se trata de convocar la historia no como archivo muerto, sino como materia viva que nos concierne.

En segundo lugar, la tecnología. El museo apuesta por lo digital, lo interactivo y lo híbrido. Gracias a realidades aumentada y virtual, mapeo digital, inteligencia artificial, percepción aumentada, entre otros recursos, se crean mundos que no solo se observan, sino que se habitan. Y en tercer lugar, la comunidad. El museo fue concebido para ser plataforma de voces emergentes -jóvenes, locales, plurales- y para conectar con públicos menos convocados hasta ahora por la oferta museística convencional. Talleres, laboratorios creativos, exposiciones temporales, interacción directa: el objetivo es que el museo sea vivo, cambiante, casi efímero, pero con huella.

El lugar lo dice todo: Estética, escala y contexto

Existen detalles que subrayan cuán estratégico y simbólico es el emplazamiento de Museo JOVEM. El Estadio AKRON, ubicado en Zapopan, Jalisco, abrió sus puertas en julio de 2010 y rápidamente se convirtió en un ícono deportivo. El proyecto arquitectónico del JOVEM fue encomendado al mismo equipo que trabajó en el diseño original del estadio, encabezado por Daniel Pouzet en colaboración con Jean-Marie Massaud. El espacio ha sido ampliado para soportar instalaciones artísticas inmersivas y tecnología de punta.

JOVEM apuesta por lo inmersivo. Las salas están diseñadas para expandir la percepción, para que la luz, el sonido, la forma y la tecnología le hablen al espectador. En sus siete líneas de investigación -desde “luz, mapping y domótica” hasta “inteligencia artificial, conectividad global”, “impacto ecológico y crisis ambiental”, “biotecnología y posthumanismo”, “ética y conciencia colectiva”-, el museo plantea preguntas urgentes y lo hace apelando a todas las formas de sentir. La experiencia no exige conocimientos previos de arte. Su apuesta es accesible: “un museo para todos, sin distinciones de clase o educación”, por lo que será posible caminar, detenerse, interactuar, tocar y sobre todo, imaginar.

Hay un componente local muy importante: la ciudad de Guadalajara se ve reflejada en este museo y los jóvenes talentos del estado tienen un espacio. Esa dimensión hace que la visita se sienta cercana, vital.

El valor de Museo JOVEM va más allá de una colección. También es un recordatorio: la memoria no es un almacenamiento estático, sino un terreno de interrogación. En un país con tantas historias, tantas ausencias y tantas maneras de ver el pasado, un museo que pregunta, que invita a habitar, que permite que el visitante dialogue con la obra, adquiere un valor social relevante. La apertura está programada para el 22 de noviembre. El Estadio AKRON se encuentra en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que facilita su acceso desde diversos puntos de la ciudad.

CT