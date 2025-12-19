Es viernes y este 19 de diciembre la cartelera de cine de la ciudad tiene nueva programación con el ingreso de las más esperadas y recientes producciones de cine. En este espacio puedes conocer los largometrajes que ya se pueden ver el fin de semana en las salas de cine tapatías. Conoce las historias y elige la mejor para tu entretenimiento en la pantalla grande.

Avatar: Fuego y cenizas

Filmada con un presupuesto que superaría los $400 millones de dólares, Avatar: Fuego y cenizas es la más ambiciosa superproducción del año. El tercer filme de esta saga creada por James Cameron te llevará de vuelta a Pandora a continuar con la aventura de los Na’vi por preservar su mundo.

En esta ocasión, Jake, Neytiri y el resto de la familia —todavía recuperándose del luto de la segunda cinta— cruzarán camino con una tribu violenta conocida como los Mangkwan, quienes parecen haberse aliado con el enemigo humano. ¿La herida que sufrirán Pandora y su gente será la más profunda hasta ahora?

Avatar: Fuego y cenizas es la tercera de cinco películas planeadas. Las siguientes dos cintas posiblemente se estrenarán en 2029 y 2031.

Toma Nota

Prepárate para ver un auténtico espectáculo visual de más de tres horas de duración, pero que se te pasarán como un rayo.

Es para ti si…

Estás listo para visitar Pandora una vez más.

Cuando el otoño llega

El aclamado François Ozon dirige este drama que le guiña un ojo al suspenso y la comedia corrosiva. Esta es la historia de Michelle y Marie-Claude, dos mejores amigas que viven su retiro en la campiña borgoñesa. Michelle está esperando que su nieto llegue de visita; sin embargo, una situación imprevista causará que nada salga según lo planeado.

Protagonizada por Hélène Vincent, Josiane Valasko, Ludivine Sagnier y Pierre Lottin, esta es una pieza sobre relaciones familiares, los lazos que construímos más allá de los vínculos biológicos y cómo cuando una puerta se cierra, una ventana se abre.

Toma Nota

Cuando el otoño llega ganó el premio al Mejor Guion en el Festival de San Sebastián; además, Hélène Vincent fue nominada al César a la Mejor Actriz.

Es para ti si…

Quieres ver una pieza elegante, muy bien zurcida y de trama atrapante.

La Reserva

Una mujer guardabosques descubre que una reserva está siendo deforestada ilegalmente. La protagonista intentará involucrar a la comunidad, que se muestra temerosa y poco participativa. Sola y amenazada, no cesará en sus esfuerzos por proteger el bosque de la zona cafetalera que habita.

Toma Nota

Esta es la pieza que ganó el premio a la Mejor Película este año en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Es para ti si…

Quieres ver una premiada y prometedora película mexicana.

La sala ScreenX se encuentra en Cinépolis VIP Andares en Guadalajara. ESPECIAL.

La Novedad: ScreenX en Guadalajara

El complejo Cinépolis VIP Andares se convirtió en el primero de la ciudad en tener una sala ScreenX, la cual, gracias a sus tres superficies de proyección (la clásica pantalla frontal más dos pantallas laterales) ofrece al público la oportunidad de vivir una experiencia inmersiva con vista de 270°.

ScreenX es un formato cinematográfico de multiproyección y alta tecnología creado por la empresa coreana CJ 4DPLEX. Actualmente, el formato está en operaciones en alrededor de 40 países del mundo. ¿Te imaginas ver Avatar: Fuego y cenizas en ese formato?

XM