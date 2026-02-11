Miércoles, 11 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Cumpleaños

Sandra López: Noche de red carpet al estilo Met Gala

Con una espectacular red carpet, estatuillas doradas, autos clásicos y obras de arte, fue como celebró Sandra López sus 45 años en Central de Arte

Por: Aracely Aguilera

Sandy López y Juan Pablo Orendain. GENTE BIEN JALISCO.

Sandy López y Juan Pablo Orendain. GENTE BIEN JALISCO.

Los organizadores del evento fueron Vantyballon, poniendo especial atención en todos los detalles para hacer una Hollywood Party llena de glamour, magia y tintes dorados para hacer inolvidable esa celebración.

Michelle Leaño, Andrea López, Paulina Watanabe y Mónica López GENTE BIEN JALISCO / Fotografias cortesía  
Sandy López y Juan Pablo Orendain. GENTE BIEN JALISCO

Los invitados llegaron con la mejor actitud de pasarla bien, usando el dress code de acuerdo a la ocasión, también disfrutaron de un rico menú para seguir disfrutando y una barra de bebidas. El ambiente lo puso un DJ en la zona de la pista, que se decoró con lluvia plateada; también hubo música de jazz para completar esa velada, así que no pararon de bailar y disfrutar con la festejada.

Juan Fernando Mondragón y Javier Salgado. GENGTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de enero 2026
Eduardo Schmidt, Antonio Soto. GENTE BIEN JALISCO / Fotografias cortesía  
Karina Orendain, Javier Rivera. GENGTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de enero 2026
Javier Rivera, Juan Fernando Mondragon. GENTE BIEN JALISCO / Fotografias cortesía  

Evento: Cumpleaños de Sandra López.

Fecha: 24 de enero.

Lugar: Central de arte.

JG

Temas

  • Cumpleaños
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara
  • Javier Rivera
  • Juan Fernando Mondragon
  • Karina Orendain
  • Eduardo Schmidt
  • Antonio Soto
  • Javier Salgado
  • Sandy López
  • Juan Pablo Orendain
  • Michelle Leaño
  • Andrea López
  • Paulina Watanabe
  • Mónica López
  • Hollywood

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones