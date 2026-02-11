Los organizadores del evento fueron Vantyballon, poniendo especial atención en todos los detalles para hacer una Hollywood Party llena de glamour, magia y tintes dorados para hacer inolvidable esa celebración.

Michelle Leaño, Andrea López, Paulina Watanabe y Mónica López GENTE BIEN JALISCO / Fotografias cortesía

Sandy López y Juan Pablo Orendain. GENTE BIEN JALISCO

Los invitados llegaron con la mejor actitud de pasarla bien, usando el dress code de acuerdo a la ocasión, también disfrutaron de un rico menú para seguir disfrutando y una barra de bebidas. El ambiente lo puso un DJ en la zona de la pista, que se decoró con lluvia plateada; también hubo música de jazz para completar esa velada, así que no pararon de bailar y disfrutar con la festejada.

Juan Fernando Mondragón y Javier Salgado. GENGTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de enero 2026

Eduardo Schmidt, Antonio Soto. GENTE BIEN JALISCO / Fotografias cortesía

Karina Orendain, Javier Rivera. GENGTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de enero 2026

Javier Rivera, Juan Fernando Mondragon. GENTE BIEN JALISCO / Fotografias cortesía

Evento: Cumpleaños de Sandra López. Fecha: 24 de enero. Lugar: Central de arte.

