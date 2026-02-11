Los organizadores del evento fueron Vantyballon, poniendo especial atención en todos los detalles para hacer una Hollywood Party llena de glamour, magia y tintes dorados para hacer inolvidable esa celebración.Los invitados llegaron con la mejor actitud de pasarla bien, usando el dress code de acuerdo a la ocasión, también disfrutaron de un rico menú para seguir disfrutando y una barra de bebidas. El ambiente lo puso un DJ en la zona de la pista, que se decoró con lluvia plateada; también hubo música de jazz para completar esa velada, así que no pararon de bailar y disfrutar con la festejada.JG