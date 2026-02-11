Bajo el lema Arriba la tambora, el Carnaval Internacional de Mazatlán está listo para su edición de 2026, que se realizará del 12 al 17 de febrero en diferentes sedes.

En conferencia de prensa en Guadalajara, Alejandra Osuna, directora de Promoción Turística de Mazatlán, y Carlos Gómez de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, dieron a conocer los principales eventos que se realizarán en el puerto del Pacífico, en la que también se contó con la presencia de Desiré Ayón, reina del Centenario de los Juegos Florales, y Brayan Durán, rey de la Alegría.

Desiré Ayón, Carlos Gómez, Alejandra Osuna y Brayán Durán. ESPECIAL/X. MARTÍNEZ.

Tras 128 años de tradición, la temática de este año es Arriba la tambora, ya que la música de banda caracteriza a Sinaloa, y la tambora es el inicio de la banda, pero sin voz, haciendo alusión a la cultura de los mazatlecos.

Durante el carnaval se corona a las personas que conforman el cortejo real que son la Reina del Carnaval, la Reina de los Juegos Florales, el Rey de la Alegría y la Reina Infantil, quienes tienen un año de reinado. En las coronaciones se presentarán los artistas estelares como Edén Muñoz, el concierto Yo sé que te acordarás que es un homenaje a Germán Lizárraga con la Orquesta Sinfónica de Sinaloa, Yuridia y Belinda así como el esperados Combate Naval, y los desfiles por el Malecón de Mazatlán.

Alejandra Osuna, Brayan Durán, Desiré Ayón y Carlos Gómez. ESPECIAL/X.MARTÍNEZ.

Asimismo se realizarán diferentes actividades durante el día los seis días de Carnaval, desde exposiciones, entrega de preseas, muestra gastronómica, la quema del mal humor, baile infantil, las presentaciones de Julio Preciado, entre muchos otros que se pueden consultar en la página web (carnavalmazatlan.com) y en las redes sociales del Carnaval.

Alejandra Osuna también hizo énfasis que el destino tiene otros atractivos para conocer y disfrutar durante la estancia de los visitantes, para aquellos que aún no conocen este lugar una opción para saber qué visitar es visitar la página web visitmazatlan.travel.

Desiré Ayón, reina del Centenario de los Juegos Florales, y Brayan Durán, rey de la Alegría. ESPECIAL/X.MARTÍNEZ.

Por su parte, Carlos Gómez comentó que les entusiasma recibir a los turistas en esta temporada en un destino que posee tradición, identidad, música de banda, en la fiesta de los mazatlecos que es el Carnaval, y en la que los hoteleros están listos para recibir a los tapatíos y a los viajeros de cualquier lugar de la República Mexicana y de otros países para que disfruten de las bondades que ofrece la Perla del Pacífico, y que aún hay hospedaje disponibles.

Por otro lado, Desiré Ayón, reina del Centenario de los Juegos Florales, destacó el trabajo que hay detrás, ya que son meses de planificación y la participación de más de mil 200 personas, que crean desde los carros alegóricos hasta los trajes artesanales que utiliza el cortejo real. Mientras que Brayan Durán, rey de la Alegría, resaltó que es un orgullo haber sido parte del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025, que Mazatlán es cultura, tradición, fiesta y alegría, la cual caracteriza a los mazatlecos.

Carnaval Internacional de Mazatlán. ESPECIAL/SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Sin duda, el Carnaval Internacional de Mazatlán es uno de los más grandes y esperados a nivel mundial, en este 2026 se espera una asistencia de más de un millón de personas. Es importante resaltar que se realizará durante la temporada un operativo de seguridad que permanecerá hasta Semana de Pascua con más de tres mil elementos, a su vez, se implementarán medidas fitosanitarias desde la carretera antes de ingresar a Sinaloa, con el propósito de proteger a los asistentes a este evento anual.

Yo sé que te acordarás es un homenaje a Germán Lizárraga. NOTIMEX.

• Edén Muñoz. Estadio Teodoro Mariscal. 12 de febrero, 19:30 hrs.

• Yo sé que te acordarás. Estadio Teodoro Mariscal. 13 de febrero, 20:30 hrs.

• Yuridia. Estadio Teodoro Mariscal. 14 de febrero, 18:30 hrs.

• Belinda y Lara Campos. Estadio Teodoro Mariscal. 16 de febrero, 18:30 hrs.

• Combate Naval. Un show de pirotecnia que hace alusión a la pelea naval que se tuvo contra los franceses. Olas Altas. 15 de febrero, 23:00 hrs. $70 ingreso a zona especial.

• Primer desfile. Recorrerá el Malecón de Mazatlán y participan 32 carros alegóricos, además de comparsas. Av. Del Mar. 15 de febrero, 17:30 hrs.

• Segundo desfile. Av. Del Mar, 17 de febrero, 16:30 hrs.

Carnaval Internacional de Mazatlán 2026

Diferentes sedes en Mazatlán, Sinaloa.

Boletos en www.ticketSTAR.com.mx

XM