Claudia Esquer Hinojosa y Álvaro José Bayardo Coronado unieron sus vidas en matrimonio civil el pasado 10 de enero de 2026, en una emotiva ceremonia celebrada a las 4:00 de la tarde en El Tamariz, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

Claudia es hija de Felipe de Jesús Esquer Rodríguez y Olga Teresa Hinojosa Rojo, mientras que Álvaro es hijo de Alfonso Raúl Bayardo Casillas y Araceli Coronado Cañedo.

La ceremonia fue oficiada por la juez Mónica Mosqueda, ante la presencia de aproximadamente 80 invitados, quienes atestiguaron este momento tan especial en un ambiente cálido y elegante.

La planeación del evento estuvo a cargo de Christian Frey Wedding, bajo su propia dirección, quien logró materializar una celebración íntima y cuidadosamente diseñada. La decoración estuvo inspirada en Lago di Como, Italia, lugar significativo para la pareja, ya que fue ahí donde Álvaro entregó el anillo a Claudia. Los colores predominantes fueron blanco, verde, amarillo y cristal, creando una atmósfera fresca y sofisticada.

El banquete fue servido por Grazia Catering, deleitando a los asistentes, quienes además fueron recibidos con St. Germain y Aperol Spritz, un detalle que encantó a todos desde el inicio.

Entre los momentos más emotivos de la tarde destacaron los votos de la pareja y su primer vals. Cabe resaltar que tanto el vestido de la novia como el tuxedo del novio fueron hechos a la medida por la diseñadora Sarah+Sofía, reflejando el estilo y personalidad de ambos.

Una boda civil llena de significado, celebrada en un entorno íntimo, donde Claudia y Álvaro compartieron su felicidad con quienes forman parte esencial de su historia.

Highligths: Los novios se conocieron en la Universidad Panamericana en una fiesta de Halloween y dos años después, cuando Claudio regresó de estudiar su maestría en Madrid, Álvaro la volvió a buscar y el 15 de agosto de 2024 se hicieron novios. Al año de novios, el 15 de agosto de 2026, le dio el anillo de compromiso en Lago di Como, Italia.