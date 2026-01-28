Miércoles, 28 de Enero 2026

Claudia Esquer & Álvaro Bayardo dan el primer paso

Una boda civil llena de significado, celebrada en un entorno íntimo, donde Claudia y Álvaro compartieron su felicidad con quienes forman parte esencial de su historia

Por: Aracely Aguilera

En portada: Boda civil de Claudia Esquer y Álvaro Bayardo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Edgard Díaz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ingrid Coronado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Claudia Esquer y Álvaro Bayardo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Araceli Coronado. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alida Íñiguez y Paola Ávila. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alejandro Franco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Majo Padilla. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alfonso González y Sofía Retif. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ana Paula Aguilar y Luis Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Valeria Núñez y Sebastián Monge. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Claudia Esquer y Álvaro Bayardo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Miguel Romo y José Mata. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Daniela González y Rodrigo Acevedo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paloma Camberos y Raúl Mantecón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Rubén Barajas, Mariana Monclova y Dennise Ascencio. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Eugenia Orendain y Leonardo Bañuelos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Claudia Esquer Hinojosa y Álvaro José Bayardo Coronado unieron sus vidas en matrimonio civil el pasado 10 de enero de 2026, en una emotiva ceremonia celebrada a las 4:00 de la tarde en El Tamariz, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

Claudia es hija de Felipe de Jesús Esquer Rodríguez y Olga Teresa Hinojosa Rojo, mientras que Álvaro es hijo de Alfonso Raúl Bayardo Casillas y Araceli Coronado Cañedo.

La ceremonia fue oficiada por la juez Mónica Mosqueda, ante la presencia de aproximadamente 80 invitados, quienes atestiguaron este momento tan especial en un ambiente cálido y elegante.

La planeación del evento estuvo a cargo de Christian Frey Wedding, bajo su propia dirección, quien logró materializar una celebración íntima y cuidadosamente diseñada. La decoración estuvo inspirada en Lago di Como, Italia, lugar significativo para la pareja, ya que fue ahí donde Álvaro entregó el anillo a Claudia. Los colores predominantes fueron blanco, verde, amarillo y cristal, creando una atmósfera fresca y sofisticada.

El banquete fue servido por Grazia Catering, deleitando a los asistentes, quienes además fueron recibidos con St. Germain y Aperol Spritz, un detalle que encantó a todos desde el inicio.

Entre los momentos más emotivos de la tarde destacaron los votos de la pareja y su primer vals. Cabe resaltar que tanto el vestido de la novia como el tuxedo del novio fueron hechos a la medida por la diseñadora Sarah+Sofía, reflejando el estilo y personalidad de ambos.

Una boda civil llena de significado, celebrada en un entorno íntimo, donde Claudia y Álvaro compartieron su felicidad con quienes forman parte esencial de su historia.

Evento: Boda civil de Claudia Esquer y Álvaro Bayardo.

Fecha: 10 de enero 2026.

Lugar: El Tamariz.

Invitados: 80.

Highligths: Los novios se conocieron en la Universidad Panamericana en una fiesta de Halloween y dos años después, cuando Claudio regresó de estudiar su maestría en Madrid, Álvaro la volvió a buscar y el 15 de agosto de 2024 se hicieron novios. Al año de novios, el 15 de agosto de 2026, le dio el anillo de compromiso en Lago di Como, Italia.

