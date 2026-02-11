Miércoles, 11 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Cumpleaños

Karla Arroyo y Lety Sahagún: Unidas por la amistad y las relaciones públicas

Las expertas en las relaciones públicas y eventos de la ciudad se unieron para festejar sus cumpleaños

Por: Aracely Aguilera

Karla Arroyo y Lety Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / E. ESCAMILLA

Karla Arroyo y Lety Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / E. ESCAMILLA

La organizadora de esta reunión fue Gabriela Enríquez, así que cuidó todos los detalles para consentirlas y disfrutar de una comida entre amigas en su casa.

 

Magui Cervantes y Ceci Sigala. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026
Ale Castañeda, Mónica Cruz y Lorena Hecht. GENTE BIEN JALISCO

Esa tarde se ofreció ensalada de frutos rojos, ensalada de pera, pasteles de hojaldre de atún, rajas y carne; barra de botana y pastel, se prepararon también cocteles.

Karla Arroyo y Lety Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / E. ESCAMILLA

Como parte de la decoración destacó el color rosa, corazones y flores; hubo mesa de snacks y dulces.

Marisa Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026
Adriana Rodríguez y Gaby Enríquez. GENTE BIEN JALISCO / E. ESCAMILLA

Fue un cumpleaños divertido para platicar, recordar anécdotas y viajes que han tenido juntas.

Gaby Sánchez. GENTE BIEN JALISCO

Entre los obsequios recibieron zapatos, joyería, cremas, velas y más.

Celina Jauregui y Ana Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de febrero 2026

JG

Temas

  • Celebración
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara
  • Gabriela Enríquez
  • Magui Cervantes
  • Ceci Sigala
  • Ale Castañeda
  • Mónica Cruz
  • Lorena Hecht
  • Karla Arroyo
  • Lety Sahagún
  • Marisa Preciado
  • Adriana Rodríguez
  • Gaby Enríquez
  • Gaby Sánchez
  • Celina Jauregui
  • Ana Cárdenas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones