La organizadora de esta reunión fue Gabriela Enríquez, así que cuidó todos los detalles para consentirlas y disfrutar de una comida entre amigas en su casa. Esa tarde se ofreció ensalada de frutos rojos, ensalada de pera, pasteles de hojaldre de atún, rajas y carne; barra de botana y pastel, se prepararon también cocteles.Como parte de la decoración destacó el color rosa, corazones y flores; hubo mesa de snacks y dulces.Fue un cumpleaños divertido para platicar, recordar anécdotas y viajes que han tenido juntas.Entre los obsequios recibieron zapatos, joyería, cremas, velas y más.JG