El Carnaval Internacional de Mazatlán “Arriba la Tambora” está próximo a celebrarse del 12 al 17 de febrero del 2026, y el Gobierno Municipal de Mazatlán dio a conocer ciertas restricciones para garantizar el cuidado de los asistentes, al mismo tiempo que del medio ambiente.

Se trata de la prohibición del uso de confeti plástico y metálico durante la festividad , debido a su impacto ambiental negativo.

Monserrat Cortés Echegaray, titular de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Mazatlán, comentó que este tipo de material tarda años en degradarse, siendo un alto contaminante para el mar y sus ecosistemas, además de causar taponamientos en las alcantarillas.

Como alternativa, la funcionaria sugiere utilizar confeti de papel, que es igual de llamativo y es menos contaminante para el medio ambiente. Esta medida busca disminuir la contaminación en la ciudad, y proteger a su vez el entorno natural.

¿En dónde se aplicará esta restricción?

La medida aplica tanto en los desfiles de carros alegóricos por el malecón, como en las manifestaciones carnavaleras.

En este sentido, la prohibición de confeti plástico y metálico será implementada por el Instituto de Cultura, así como los patrocinadores que tradicionalmente utilizan este material durante los eventos del Carnaval.

Cortés Echegaray señala que esta medida es de suma importancia , debido a que dichos desfiles y festividades se realizan a un costado de la playa, lo que provoca que gran parte del confeti termine en el mar.

Con esta acción, el Ayuntamiento de la ciudad busca promover un Carnaval de Mazatlán más sustentable y menos perjudicial para el medio ambiente y ecosistemas marinos, sin afectar las festividades ni el atractivo visual de las mismas.

AL