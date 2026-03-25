Somos tod@s es un libro profundamente humano, escrito por Dafna Viniegra que nace del reconocimiento de que las heridas de la infancia no distinguen clase social, profesión, edad ni aparente estabilidad. Todos venimos de alguna historia, todos tenemos marcas, todos cargamos con algo que en algún momento nos rompió o nos confundió.

Cuéntanos sobre tu nuevo libro Somos tod@s:

“Si mi primer libro fue una catarsis íntima, brutal y necesaria, Somos tod@s es una expansión de esa verdad. Ya no se trata solo de mí; se trata de muchas voces, de muchas vidas, de muchas formas en las que el dolor vivido en la infancia se sigue manifestando en la vida adulta. Es un libro para mirar de frente eso que tanto tiempo hemos querido esconder, pero también para entender que lo vivido no nos define para siempre. Penguin lo presenta como un libro de testimonios de mujeres y hombres que buscan romper ciclos de dolor originados en la infancia”.

En portada: Dafna Viniegra presenta su libro 'Somos tod@s'. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

¿Qué te motivó para seguir escribiendo, ahora tu segundo libro?

“Entender que mi historia no era una excepción. Cuando publiqué Sanar para crecer y trascender, muchísimas personas se acercaban no solo a decirme “te leí”, sino “me reconocí”. Ahí entendí que escribir no era solamente un acto personal, sino una forma de abrir una puerta para que otros también pudieran nombrarse. Seguí escribiendo porque hay dolores que, mientras no se nombran, gobiernan la vida desde la sombra. Y yo ya no quería escribir desde la perfección, ni desde la pose de “ya sané”; quise escribir desde la humanidad, desde la fragilidad y desde la conciencia de que todos tenemos una historia que merece ser mirada con verdad y con amor”.

¿Cuánto tiempo te llevó y tiene un objetivo en especial este nuevo texto?

“Más que medirlo solo en tiempo, yo diría que este libro me llevó a un camino interior de, escucha, observación, conversación con otras personas y mucha honestidad desde mi interpretación dela resignificación a la vida. Sí tiene un objetivo muy claro: generar conciencia y dar sentido. Que quien lo lea pueda reconocerse sin vergüenza. Que entendamos, como sociedad, que las heridas de la infancia no son algo “menor” ni algo que se supera solo con voluntad. Y que hablar de esto no es quedarnos en el dolor, sino impedir que el dolor siga heredándose”.

Dafna Viniegra. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

¿Cuál es la función de ILAS (Infancia Libre de Abuso Sexual)?

“Nace de una convicción muy profunda: la prevención del abuso sexual infantil es tema de adultos. Nuestra función es tocar la puerta de la conciencia, prevenir, acompañar y socializar una problemática que por mucho tiempo se ha querido mantener en silencio. ILAS trabaja la prevención del abuso sexual infantil contemplando al adulto sobreviviente y también llamando al agresor potencial, para impedir que nazca una nueva víctima. En la Comunidad ILAS hay laboratorios virtuales para mujeres y un laboratorio reciente para hombres, con sesiones semanales y un formato de escucha terapéutica, confidencial y respetuosa. Estamos desarrollando una nueva tecnología de monitoreo y Vigilancia para la prevención de abusos a las infancias 24/7. Pero sobre todo, ILAS busca romper el silencio social. Porque el abuso sexual infantil no persiste solo por lo que hace un agresor; también persiste por lo que una sociedad decide callar”.

¿Qué expectativas tienes con este libro y dónde lo podemos encontrar?

“Yo espero que este libro toque fibras, incomode lo necesario, abra conversaciones urgentes y le recuerde a muchas personas que lo que vivieron no las define, aunque sí las haya marcado.

Somos tod@s está publicado por Penguin Random House y puede encontrarse en Penguin Libros; Amazon, Gonvil, Ghandi, también aparece ya en puntos de venta como Sanborns”.

¿Cuál consideras que es el mayor reto que enfrenta el abuso infantil?

“El mayor reto sigue siendo el silencio. El silencio familiar, el silencio social, el silencio institucional. Nos cuesta muchísimo aceptar que el peligro muchas veces no está afuera, sino cerca. Otro gran reto es que seguimos viendo el abuso como un tema excepcional, cuando en realidad es una problemática estructural. No basta con reaccionar cuando el daño ya ocurrió; necesitamos una sociedad menos cómoda con la negación”.

Dafna Viniegra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Lo ideal es evitar el abuso pero en caso de que haya ocurrido, ¿qué acciones se deben tomar?

“Lo primero es creerle al niño o la niña. No cuestionarlo de entrada, no culparlo, no pedirle que lo repita una y otra vez. Escucharlo con calma, protegerlo y sacarlo de riesgo. Las guías de prevención insisten en mantener la calma, escuchar sin juzgar y creer en la revelación.

Lo segundo es denunciar y activar rutas de protección. El DIF Nacional recomienda reportar al 911 y contactar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En Jalisco también existe un mecanismo de reporte por maltrato infantil o violencia familiar a través del DIF estatal.

Lo tercero es buscar atención especializada: médica, psicológica y legal. Si la agresión fue reciente, hay asesorías que indican denunciar de inmediato y recibir valoración médica y acompañamiento cuanto antes. Y algo muy importante: no intentar resolverlo solo en familia. El abuso no se sana con silencio, ni con pactos, ni con “mejor que no se sepa”.

Dafna Viniegra Niño

Edad: 50 años.

Profesión: Escritora, activista y cofundadora de ILAS A.C.

Redes sociales: Instagram: @dafnaviniegra / Instagram ILAS: @ilasmexico

+ de DAFNA

Libros: Sanar para Crecer y Trascender y Somos tod@s.

Pasión: Hacer de la palabra un lugar de verdad y amar a mi familia.

Viaje: El viaje hacia adentro. El más difícil, pero también el único que verdaderamente transforma.

Frase: Que el silencio no sea necesario para vivir.

Un fin de semana perfecto: Familia, familia y familia con esa sensación de estar verdaderamente presente.

No sales sin: Corazón.

Hobby: Enojarme jajaja.

Platillo: Quesadillas.

Bebida: Me encantaría poder decir café, pero mis nervios ya no me dan permiso.

Sueño: Que mi esposo e hijos tengan una vida sana, plena y feliz junto conmigo. Que ninguna infancia tenga que sobrevivir a lo que nunca debió vivir, y que ningún adulto tenga que pasar su vida entera cargando en silencio lo que le hicieron.

CP