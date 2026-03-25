Miércoles, 25 de Marzo 2026

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Gente Bien | Presentación literaria

Dafna Viniegra en GDL: Palabras que sanan las heridas de infancia

La presentación del libro se realizó el 12 de marzo, donde la autora estuvo acompañada por la valiosa participación de Saskia Niño de Rivera y la conciencia social de Ángela Orozco

Por: Aracely Aguilera

Saskia Niño de Rivera y Dafna Viniegra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Saskia Niño de Rivera y Dafna Viniegra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Después de su primer libro Sanar y crecer para trascender, Dafna Viniegra recibió comentarios de personas que se familiarizaron con este dolor y comprendió que su historia también era la de otros, así que continuó con un proyecto literario llamado Somos tod@s, que recientemente se publicó por Penguin Random House y que ya está disponible tanto en Amazon como en las librerías de la ciudad.

GENTE BIEN JALISCO / M. Rached
Ángela Orozco, Sofía Carrillo y Alejandro Organista. GENTE BIEN JALISCO / Presentación del libro Somos tod@s

La presentación del libro se realizó el 12 de marzo, donde la autora estuvo acompañada por la valiosa participación de Saskia Niño de Rivera y la conciencia social de Ángela Orozco, así como por cerca de 100 invitados, entre los que estaba David Pérez Rulfo, Julie Flores Saiffe, Eduardo Cruz, Karina Levy, Michelle Greicha y María Gómez Ruelas.

Fue una noche muy especial para compartir estas palabras y el deseo de Dafna de seguir tocando conciencias a favor de las infancias en una problemática que considera de adultos para prevenir, actuar, acompañar y sobre todo, romper el silencio.

Andrea Perezrulfo, Susana Perezrulfo y Susana de Pérezrulfo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026
Elena Chávez y Susana Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached
Margarita Torres y Alejandra Torres. GENTE BIEN JALISCO / Presentación del libro Somos tod@s

Los asistentes disfrutaron de una bienvenida con canapés de Mercado Cotidiano y Vinos del Mundo, después se realizó la presentación y al final hubo una convivencia con Pizzas de Forno, todo a cargo de Hortensia Eventos.

Más información en @dafnaviniegra / Ilasmexico.www.ilas.mx

Silvia Arenas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026
Mar Hernández. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Evento: Presentación del libro Somos tod@s

Autor: Dafna Viniegra.

Fecha: 12 de marzo.

Lugar: Lomas Altas.

JG

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