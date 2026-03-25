Después de su primer libro Sanar y crecer para trascender, Dafna Viniegra recibió comentarios de personas que se familiarizaron con este dolor y comprendió que su historia también era la de otros, así que continuó con un proyecto literario llamado Somos tod@s, que recientemente se publicó por Penguin Random House y que ya está disponible tanto en Amazon como en las librerías de la ciudad.

GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Ángela Orozco, Sofía Carrillo y Alejandro Organista. GENTE BIEN JALISCO / Presentación del libro Somos tod@s

La presentación del libro se realizó el 12 de marzo, donde la autora estuvo acompañada por la valiosa participación de Saskia Niño de Rivera y la conciencia social de Ángela Orozco, así como por cerca de 100 invitados, entre los que estaba David Pérez Rulfo, Julie Flores Saiffe, Eduardo Cruz, Karina Levy, Michelle Greicha y María Gómez Ruelas.

Fue una noche muy especial para compartir estas palabras y el deseo de Dafna de seguir tocando conciencias a favor de las infancias en una problemática que considera de adultos para prevenir, actuar, acompañar y sobre todo, romper el silencio.

Andrea Perezrulfo, Susana Perezrulfo y Susana de Pérezrulfo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Elena Chávez y Susana Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Margarita Torres y Alejandra Torres. GENTE BIEN JALISCO / Presentación del libro Somos tod@s

Los asistentes disfrutaron de una bienvenida con canapés de Mercado Cotidiano y Vinos del Mundo, después se realizó la presentación y al final hubo una convivencia con Pizzas de Forno, todo a cargo de Hortensia Eventos.

Más información en @dafnaviniegra / Ilasmexico.www.ilas.mx

Silvia Arenas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Mar Hernández. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Evento: Presentación del libro Somos tod@s Autor: Dafna Viniegra. Fecha: 12 de marzo. Lugar: Lomas Altas.

JG