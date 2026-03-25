Después de su primer libro Sanar y crecer para trascender, Dafna Viniegra recibió comentarios de personas que se familiarizaron con este dolor y comprendió que su historia también era la de otros, así que continuó con un proyecto literario llamado Somos tod@s, que recientemente se publicó por Penguin Random House y que ya está disponible tanto en Amazon como en las librerías de la ciudad.La presentación del libro se realizó el 12 de marzo, donde la autora estuvo acompañada por la valiosa participación de Saskia Niño de Rivera y la conciencia social de Ángela Orozco, así como por cerca de 100 invitados, entre los que estaba David Pérez Rulfo, Julie Flores Saiffe, Eduardo Cruz, Karina Levy, Michelle Greicha y María Gómez Ruelas.Fue una noche muy especial para compartir estas palabras y el deseo de Dafna de seguir tocando conciencias a favor de las infancias en una problemática que considera de adultos para prevenir, actuar, acompañar y sobre todo, romper el silencio.Los asistentes disfrutaron de una bienvenida con canapés de Mercado Cotidiano y Vinos del Mundo, después se realizó la presentación y al final hubo una convivencia con Pizzas de Forno, todo a cargo de Hortensia Eventos.Más información en @dafnaviniegra / Ilasmexico.www.ilas.mx JG