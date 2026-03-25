Club de Polo Tierra Tropical: Torneo en honor a Susan Stovall

El Club de Polo Tierra Tropical llevó a cabo la II Copa Mujeres en honor a Susan Stovall, quien fue una reconocida jugadora de polo en la escena estadounidense, que se distinguió por su estilo fino y estratégico consolidando una trayectoria que mezcló elegancia, disciplina y conexión profunda con el caballo.El anfitrión dio la bienvenida a las participantes, invitados especiales y amigos de la casa, quienes durante un fin de semana de marzo disfrutaron del polo femenino. El último día del torneo se realizó la ceremonia de premiación, en la que resultó ganador el equipo Tierra Tropical conformado por Chantal Gramm, Daniela Trujillo, Ana Gabriela y Anke Bruinsma. Durante el evento también se entregaron reconocimientos a los equipos y jugadoras destacadas del torneo, además de menciones especiales por su participación.Asimismo se ofreció un Sunday Brunch acompañado por bebidas Veuve Clicquot y Moët & Chandon.JG