Club de Polo Tierra Tropical: Torneo en honor a Susan Stovall

El Club de Polo Tierra Tropical llevó a cabo la II Copa Mujeres en honor a Susan Stovall, quien fue una reconocida jugadora de polo en la escena estadounidense, que se distinguió por su estilo fino y estratégico consolidando una trayectoria que mezcló elegancia, disciplina y conexión profunda con el caballo.

Durante el torneo de polo. GENTE BIEN JALISCO / Fotografía: cortesía

Las participantes durante la competencia. GENTE BIEN JALISCO /II Copa Mujeres en Honor a Susan Stovall

Nadia Van Der Heyden, Sasha Karaliova, Majo Aguilera y Ana Campuzano. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

El anfitrión dio la bienvenida a las participantes, invitados especiales y amigos de la casa, quienes durante un fin de semana de marzo disfrutaron del polo femenino. El último día del torneo se realizó la ceremonia de premiación, en la que resultó ganador el equipo Tierra Tropical conformado por Chantal Gramm, Daniela Trujillo, Ana Gabriela y Anke Bruinsma. Durante el evento también se entregaron reconocimientos a los equipos y jugadoras destacadas del torneo, además de menciones especiales por su participación.

GENTE BIEN JALISCO /II Copa Mujeres en Honor a Susan Stovall

El torneo fue en el Club de Polo Tierra Tropical. GENTE BIEN JALISCO / Fotografía: cortesía

II Copa Mujeres en Honor a Susan Stovall. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Asimismo se ofreció un Sunday Brunch acompañado por bebidas Veuve Clicquot y Moët & Chandon.

Sarah Peterson, Gary Collins y Glenda Velez. GENTE BIEN JALISCO / Fotografía: cortesía

Nadia Van Der Heyden, Sasha Karaliova, Majo Aguilera, Ana Campuzano, Chantal Gramm, Ana De Nennie, Daniela Truijllo y Anke Bruinsma. GENTE BIEN JALISCO /II Copa Mujeres en Honor a Susan Stovall

Evento: II Copa Mujeres en Honor a Susan Stovall. Lugar: Club de Polo Tierra Tropical. Fecha: Del 12 al 15 de marzo de 2026. Participantes: 200. Patrocinadores: Veuve Clicquot, Galope, Los Cuentos, Moët & Chandon y Nespresso.

JG