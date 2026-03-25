La especialista en desarrollo humano Vanessa Coppel impartió el jueves 12 de marzo dos conferencias en Guadalajara; la primera fue por la mañana y se tituló “La Libertad Interior” y por la noche hubo una más llamada “Quietos en lo incómodo, cómodos en lo incierto” a través de Conecte Talento, empresa líder en soluciones de capital humano, y la revista Gente Bien en Mirador Andares, convirtiendo ese momento en un espacio ideal para reflexionar sobre el equilibrio personal, la filosofía de vida y cómo aprender a tener mayor conciencia en medio de la incertidumbre.

Rodrigo Castiello y Renata Pérez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Gerardo Cárdenas y Verónica Aragón de León. Marlene Rivera. GENTE BIEN JALISCO / Conferencia “Quietos en lo incómodo, y cómodos en lo incierto”

Adriana Blanchet y Lupita Blanchet. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Durante la charla, invitó a los asistentes a cuestionar sus propias decisiones, hablar de responsabilidad personal y pensar sobre algo que pocas veces se enseña: cómo aprender a relajarnos, habitar nuestro cuerpo y vivir con mayor presencia.

Vanina Gorisnic, Gustavo Escoto y Mauricio Jaime. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Jaime Pérez Lete y Viviana Reynoso. Marlene Rivera. GENTE BIEN JALISCO / Conferencia “Quietos en lo incómodo, y cómodos en lo incierto”

Mariel Paredes. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

El evento fue a beneficio de Cruz Rosa y de la Videoacademia Penitenciaria de México, apoyando proyectos enfocados en el bienestar y acompañamiento emocional.

Alejandra Tostado. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Marlene Rivera. GENTE BIEN JALISCO / Conferencia “Quietos en lo incómodo, y cómodos en lo incierto”

Con estas conferencias se abrieron nuevas posibilidades sobre cómo vivir con más conciencia y responsabilidad personal.

Kary Fregoso. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Gabriela Moreno. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Evento: Conferencia “Quietos en lo incómodo, y cómodos en lo incierto”. Fecha: 12 de marzo. Lugar: Mirador Andares.

JG