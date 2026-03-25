TUMI Andares: Abre sus puertas en Guadalajara

La marca de equipaje y accesorios TUMI organizó una gran inauguración de su tienda en Guadalajara, ubicada en el centro comercial Andares. El anfitrión Noel Slater, director general de Samsonite North LATAM junto con su equipo de directores de operación de TUMI México, dieron la bienvenida a los invitados, entre ellos se contó con la presencia de Ale Infante, Nicole Agnesi, Lalo Galling, Marisa Hernández, Álvaro Bayardo y muchos otros. Después de escuchar las palabras de bienvenida, se dio paso al corte de listón quedando oficialmente abierta al público, luego se realizó una activación de la marca con un artista invitado.Para celebrar se ofreció un coctel en el que se sirvieron bocadillos y coctelería como palomas, mojitos y tonics en un ambiente amenizado por música house y soft pop.Fundada en 1975 por Charlie Clifford, TUMI es una marca líder de equipaje de lujo y accesorios de viaje, reconocida por su alta funcionalidad, diseño innovador y durabilidad. Inspirada en un cuchillo ceremonial peruano, la marca revolucionó el mercado en los años ochenta al introducir el nylon balístico negro, transformando el equipaje de viaje en un producto premium para profesionales.JG