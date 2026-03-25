TUMI Andares: Abre sus puertas en Guadalajara

La marca de equipaje y accesorios TUMI organizó una gran inauguración de su tienda en Guadalajara, ubicada en el centro comercial Andares.

Alo González y Mafer Bezanilla. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Apertura de nueva tienda de maletas TUMI. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de la tienda TUMI Andares

El anfitrión Noel Slater, director general de Samsonite North LATAM junto con su equipo de directores de operación de TUMI México, dieron la bienvenida a los invitados, entre ellos se contó con la presencia de Ale Infante, Nicole Agnesi, Lalo Galling, Marisa Hernández, Álvaro Bayardo y muchos otros. Después de escuchar las palabras de bienvenida, se dio paso al corte de listón quedando oficialmente abierta al público, luego se realizó una activación de la marca con un artista invitado.

Apertura de nueva tienda de maletas tumi. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Alo González, Mafer Betanilla y Marifer Ganem. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Para celebrar se ofreció un coctel en el que se sirvieron bocadillos y coctelería como palomas, mojitos y tonics en un ambiente amenizado por música house y soft pop.

Corte de listón por Adrián Cruz, Christian Campos, Mich Moncayo, Laura Barrios, Noel Slater, Elisa Reyes, Carlos Herrera y Federico Kunz. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de la tienda TUMI Andares

Lalo Gilling y Marisa Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 27 de marzo 2026

Fundada en 1975 por Charlie Clifford, TUMI es una marca líder de equipaje de lujo y accesorios de viaje, reconocida por su alta funcionalidad, diseño innovador y durabilidad. Inspirada en un cuchillo ceremonial peruano, la marca revolucionó el mercado en los años ochenta al introducir el nylon balístico negro, transformando el equipaje de viaje en un producto premium para profesionales.

Ale Infante. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Álvaro Bayardo. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de la tienda TUMI Andares

Evento: Inauguración de la tienda TUMI Andares. Lugar: Andares Guadalajara. Fecha: 19 de marzo de 2026. Invitados: 30. TUMI Blvd. Puerta de Hierro 4965, Zapopan, Jalisco. Tel. 55 50 71 60 98. Página Web: tumi.com.mx Instagram: @tumitravel

JG