Yolanda Sánchez, mejor conocida como “Yoli Imaginarte”, es licenciada en Diseño y Administración de Empresas, actualmente dirige el Centro Internacional de Innovación en Diseño (CIIND), y está enfocada en la vinculación y posicionamiento del diseño mexicano con las universidades europeas para poder llevar cada año una pequeña muestra de lo que se hace en Jalisco en este rubro.

Considera que la clave de su éxito es la pasión y compromiso por lo que hace, el agradecer cada día, en trabajar en lo que le encanta que es la educación, innovación, creatividad y diseño.

Hace unos meses recibió la Medalla al Mérito Industrial de Jalisco por los Industriales de Jalisco y la Medalla “Carlos Pizano y Saucedo” en reconocimiento a su trayectoria, y comenta que se siente feliz, orgullosa y comprometida “me da mucha más fuerza de seguir adelante para el fortalecimiento de la educación en diseño nacional e internacional”.

Yolanda Sánchez para la edición: Mujeres que inspiran.

"El cambio es la única constante en el universo”.

Entre sus siguientes metas está “crear apoyos sociales para que las nuevas generaciones puedan estudiar y traspasar fronteras”, además de seguir motivando con el ejemplo “a creer que si es posible lograr sus sueños creativos”. Yoli Sánchez ha trabajado por lograr que las generaciones de CIIND sigan dejando huella y resultados empresariales en una industria cada vez más competitiva con disciplina, pasión, amor y respeto por el diseño.

Revista del 6 de marzo 2026

Resalta que CIIND siempre está cambiando e in novando buscando la vanguardia, más ahora en tiempos de inteligencia artificial, sin perder el toque humano y creativo, tanto el staff académico como los alumnos tienen la misión de la actualización constante, porque como decía el científico y escritor Isaac Asimov: “El cambio es la única constante en el universo”.

Yolanda Sánchez para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Su mensaje para las mujeres en este Día Internacional de la Mujer es que “somos lo que soñamos, si gamos levantando la voz de una manera sublime y educada sin afectar comercios, personas y ciudad en la que vivimos”, recordar que “tenemos el poder de cambiar y transformar nuestro entorno de manera pasible”.

Yolanda Sánchez

Instagram: @ciindimaginarte

Tik Tok: ciind.imaginarte

