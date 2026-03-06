Treicy Abril Sandoval Mariscal es médico egresado de Universidad de Guadalajara Lamar, especialista en Ginecología y Obstetricia, experta en Climaterio, Menopausia y Osteoporosis con subespecialidad en Uroginecología y rehabilitación de piso pélvico.

La doctora Treicy Sandoval, como muchos la conocen, trabaja tanto en el área pública como privada, es encargada de la clínica de Urología Ginecológica en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde también forma a sub especialistas; y también trabaja en el Hospital San Javier de Guadalajara.

Acerca de su vocación comenta que la medicina elige a la persona, “algo difícil de explicar y fácil de expresar con acciones”.

Su elección por hacer el diplomado en Climaterio Menopausia y Osteoporosis surge al darse cuenta que “la menopausia trae consigo cambios físicos, químicos y emocionales que demeritan en la mujer que la vive su autopercepción como persona productiva, sana, importante, y esto las lleva a sentirse inseguras, deprimidas y en muchas ocasiones ponen en riesgo su salud por normalizar cambios de la “edad” sin dar se cuenta que es una etapa más de la vida, que se puede vivir con mejor calidad con la información adecuada y la guía del especialista correcto”.

Treicy Sandoval para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Amplió sus conocimientos en Urología Ginecológica, que se en foca en el estudio de las diferentes disfunciones que presenta la mujer en piso pélvico y vagina como resultado del proceso del embarazo, que con el tiempo dejan huella en la parte íntima de la mujer como la zona genital, lo que provoca problemas severos como incontinencia urinaria, prolapso de órganos pélvicos, entre otros.

Considera que su mayor reto en su profesión es ella misma, “ya que debido a la ideología religiosa y cultural en nuestro medio, debo desarrollar la habilidad de comunicarme con el lenguaje correcto con cada paciente que acude a consulta expresándome sus mayo res miedos, dudas y enfermedades sin importar edad, creencias o nivel sociocultural, así como mantenerme actualizada en evidencia científica para poder ofrecer siempre tratamientos de calidad con calidez”.

Mientras que su sueño profesional “ha sido cada día que he podido apoyar y regresar la salud a cada paciente que acude conmigo después de muchas opiniones médicas”, y agrega que “la medicina no es una ciencia exacta y los médicos somos humanos, no debemos olvidar que la empatía siempre nos permitirá comunicarnos mejor con los pacientes y saber lo que necesitan de nosotros”. Y re salta que “ser médico significa la gran responsabilidad de llevar en tus manos el bienestar de una persona, la tranquilidad de una familia”.

Treicy Sandoval

Facebook: Dra. Treicy Sandoval

Instagram: @dra.treicy.sandoval

JG