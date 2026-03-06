Leticia Hermosillo Ravelero es empresaria, licenciada en Derecho y presidenta de la empresa Tequila Cava de Oro, fundada junto a su esposo.

Se trata de un proyecto familiar en el que participan activamente sus cuatro hijos e incluso una de sus nietas. Desde niña ha estado vinculada al mundo del tequila.

Su padre la involucró desde temprana edad en las labores del campo, donde junto a su hermana arrimaba las plantas y sembraba maíz, mientras él cultivaba el agave en su parcela.

Esta experiencia le permitió conocer profundamente el proceso desde la raíz y forjar un carácter trabajador y comprometido. Gracias a esa formación, Leticia considera que no ha enfrentado grandes obstáculos para desenvolverse en la industria tequilera, a pesar de ser una de las pocas mujeres en el sector y una de las pioneras.

En el año 2000 se convirtió en la primera mujer en obtener la NOM 1477 para la producción de tequila. Tras contraer matrimonio, dejó de trabajar directamente con su padre, ya que su esposo también se dedicaba a esta industria.

Leticia Hermosillo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Juntos se con solidaron como agricultores de agave y fundaron su propia empresa. Como ella misma expresa: “Para mí no fue un reto, fue un acompañamiento, una amalgama que se dio entre los hombres, porque nunca sentí desprecio al participar en la empresa.Pienso que se acostumbraron a verme toda la vida en esto; los hice mis amigos, quizá entendieron que yo era parte de ellos”.

Mujeres que inspiran: María Gómez

Para 2026, su principal objetivo es el crecimiento continuo de la empresa. Desde sus inicios no han dejado de construir y expandirse. Señala que el trabajo se realiza día a día, con la expectativa de progreso y el compromiso de satisfacer tanto al público nacional como al extranjero, buscando siempre dejar un buen sabor de boca.

La empresa se distingue por ser una fábrica artesanal que utiliza materia prima propia y procesos sustentables. El tequila se elabora al 100% con tahona, hornos de mampostería y alambiques de acero inoxidable con serpentines de cobre, alcanzando una producción de miles de litros diarios. Entre sus metas actuales está poner en funcionamiento cinco tahonas durante este año.

Entre sus nuevos productos destaca Tequila Amatiteña, elaborado con agave cocido en leña, lo que le aporta un toque ahumado. Está disponible en sus variedades blancas, reposadas, añejas y extra añejas.

Leticia Hermosillo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO

En este Día Internacional de la Mujer invita a las mujeres que les gusta y quieren entrar a la industria tequilera “que no desistan, el trabajo de las mujeres siempre se ha visto y lo más importante es hacer lo que te gusta. No tengas miedo, quítense el nervio, lo más bonito es participar en todo. Y si les sirve algún consejo de mi parte, estoy a tus órdenes”.

Leticia expresa una profunda emoción y orgullo cuando le comentan que ha sido fuente de inspiración para otras personas que desean incursionar en la producción de tequila, o cuando su trayectoria ha sido documentada en artículos y libros. A lo largo de su carrera en la industria tequilera, ha acumulado numerosas experiencias positivas que le han confirmado que es una mujer que inspira.

Leticia Hermosillo

Facebook: Tequila Cava De oro / Leticia Hermosillo

Instagram: @cavadeoro / @silver47_agave

JG