María Teresa Tirado Díaz, “MariTere” como le gusta que le llamen, actualmente es la presidenta ejecutiva y CEO de Grupo Collins, es profesional asociado en Administración de ÚNICO UAG, tiene es tudios en Alta Dirección de Empresas - IPADE así como en el Institu to Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, entre otros.

A lo largo de más de 24 años en Grupo Collins, MariTere ha esca lado puestos en la empresa, ya que inició como auxiliar de compras hasta llegar a la presidencia ejecutiva y la dirección general hoy en día, gracias a su desempeño, visión de largo plazo y compromiso con la evolución institucional de la empresa, que pronto cumplirá 60 años.

"Que este día nos inspire a seguir avanzando para abrir nuevos caminos e impulsar cambios que generen oportunidades para todas”.

Su objetivo personal como presidenta y directora de Grupo Collins es garantizar que siga creciendo con solidez, integridad y visión de manera sostenible y competitiva, con una visión humanista centrada en el valor de las personas. Asimismo, busca que “cada decisión for talezca la cultura corporativa, impulse la innovación y genere valor re al”, en el equipo multidisciplinario de mil 600 colaboradores, sus fa milias, clientes, proveedores y consumidores finales.

MariTere Tirado para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Comenta que el mayor reto que enfrenta “es lograr un equilibrio sostenible en tres ejes que mantienen la estrategia de negocio: La innovación, el cumplimiento al marco regulatorio y la accesibilidad a nuevos medicamentos”, y que “mantenga la agilidad necesaria para desarrollar nuevos productos en el segmento de los medicamentos genéricos así como cumplir con los estándares que garantizan su se guridad y eficacia”.

Mujeres que inspiran: Miriam Villaseñor

Sobre el equilibrio entre su vida laboral y personal explica que se logra “con un enfoque en la disciplina. Desde una perspectiva profe sional, establezco una agenda que me permite maximizar mi tiempo y concentrarme en tareas de alto impacto.

En el ámbito personal, apli co la misma claridad de prioridades, protejo momentos con mis tres hijos, mi esposo y mi madre, tiempos de descanso con amigos y con vivencia familiar, y practico una desconexión consciente para estar presente donde debo estar”.

MariTere Tirado para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO

Su sueño profesional es “transformar Grupo Collins en un legado que inspire, no solo por los resultados que genere, sino por la forma en que toque vidas, impulse talento y abra oportunidades para las nue vas generaciones”.

Y resalta su compromiso con la construcción de equipos sólidos y una cultura organizacional sana, donde la colabora ción, la transparencia y el desarrollo del talento son prioridades estra tégicas.

JG