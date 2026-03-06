Kelly Couto González es una abogada litigante especializada en derecho de seguros, fianzas y bancario, egresada de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara.

Actualmente se dedica a su especialidad y es socia de la firma familiar de abogados litigantes Couto Abogados, donde acompaña a personas y empresas en momentos complejos, cuando la incertidumbre pesa y el miedo suele aparecer.

Explica que “más allá de defender el patrimonio o lo que han construido las personas o sus empresas, en cada asunto hay algo más que cifras o contratos: Hay una persona, con su historia, sus pérdidas, sus dolores y su dignidad. Ahí es donde el derecho deja de ser teoría y se convierte en justicia”.

Enfatiza que siempre imaginó construir una carrera como litigante, ya que desde pequeña se proyectaba viviendo algo parecido a lo que hoy hace. Se ha abierto camino en espacios, donde aún hay pocas mu eres, se ha ganado el respeto de jueces y funcionarios, gracias a su trabajo.

Después de 10 años en el litigio, recorre un camino que forma par te de su historia familiar, su padre es su mayor maestro y a quien más admira, la ha enseñado a no tener miedo de entrar por cada puerta, a preguntar, pedir y entender que en la forma de pedir también está el dar.

Kelly Couto para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revistas del 6 de marzo 2026

Resalta que su labor profesional está profundamente ligada a quien es. Ejerce su profesión como una abogada litigante con alegría, responsabilidad y ética.

“Me gusta estudiar, mantenerme actualizada y trabajar desde un lugar consciente y comprometido. Más allá de atender un “caso”, para mí es fundamental atender a la persona, brindando no solo acompañamiento jurídico, sino también humano y emocional a quien más lo necesita”.

A lo largo de su trayectoria se ha enfrentado a la minimización de su profesión por género y por edad, ya que ha visto cómo a un hombre de mi misma edad se le llama “licenciado”, mientras que a ella la nombran “señorita”, “mija” o “chula”.

Mujeres que inspiran: Karen Julieta

Ha sido un ejercicio constante de reafirmar el título que le costó años de estudio y trabajo, y de exigir, con respeto, que se le nombre como lo que es. Lo que más le apasiona de su labor profesional es el impacto huma no que tiene, y platica que “cuando un asunto se resuelve favorable mente y damos la noticia al cliente, muchas veces literalmente le vuelve el alma al cuerpo. Esa tranquilidad que regresa es invaluable”.

Su siguiente proyecto es el crecimiento y consolidación de la firma. Con la incorporación de su hermano están fortaleciendo la estructura, dando mayor difusión a su trabajo y ampliando su capacidad de atención, con el objetivo de seguir construyendo un despacho sólido y confiable, sin perder el enfoque humano que los distingue.

Kelly Couto

Instagram: @kellscouto

JG