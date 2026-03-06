Natalia Juárez Miranda es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAU deG), licenciada en Filosofía y próxima a obtener el posgrado en Ciencia Política. Con pocos meses de haber asumido el cargo, que desempeñará durante cuatro años, Natalia comparte que esta etapa ha significado cumplir un sueño.

“Encontré en la organización sindical un espacio profundamente humano, porque todo lo hacemos en colectividad. Es un sueño cumplido por dos razones: el profundo respeto que siento por el trabajo de mis compañeras y compañeros académicos, y lo que para mí representa caminar junto a otros para lograr objetivos comunes”.

Entre los principales retos de su gestión está el impulso al incremento salarial. Para ello, considera fundamental fortalecer el diálogo con diputadas, diputados, senadoras y senadores, con el objetivo de que el proyecto de egresos de la UdeG cuente con el respaldo necesario.

Se define como una mujer comprometida con los asuntos sociales y públicos. Ha transitado por el ámbito político-partidista y hoy se encuentra en una etapa distinta, enfocada plenamente en el trabajo sindical, donde ha participado desde hace tiempo.

Está convencida de que su labor es servir a sus compañeras y compañeros y contribuir a una universidad más fuerte, más justa y más digna.

Su trabajo se centra en la gestión permanente para mejorar las condiciones laborales, garantizar espacios seguros, libres de violencia y acoso, y consolidar un sindicato cercano.

Para Natalia, el sindicato no debe ser solo un espacio de trámites administrativos, sino una red de respaldo, un lugar de confianza y una estación de seguridad para sus más de 16 mil 500 agremiadas y agremiados en todo el Estado.

En el marco del 8 de marzo, comparte un mensaje para las mujeres: “Tenemos que seguir siendo decididas. Hemos avanzado, hemos conquistado espacios que antes parecían lejanos. Hoy vemos mujeres al frente de grandes responsabilidades en nuestro país y en nuestras instituciones, y eso es motivo de orgullo. En nuestra universidad contamos con la primera rectora general, la maestra Karla Planter, y eso nos hace sentir profundamente orgullosas.

Estos avances no deben detenernos; al contrario, deben impulsarnos. Necesitamos participar más activamente en los sindicatos, feminizar también estos espacios. To das somos trabajadoras y, si trabajamos en colectivo, avanzamos más rápido. Es fundamental incorporar en todos los espacios laborales la agenda de cuidados y de igualdad de género”.

