Martha Ballesteros, licenciada en Administración de Empresas; Dulce Ballesteros, Ingeniera Agrícola; Fanny Ballesteros, licenciada en Administración de Empresas; y María Ángel Larios Ballesteros, Ingeniera Empresarial Agropecuaria son cuatro mujeres que actualmente están a cargo de La Casa del Hortelano, una empresa que ofrece agroquímicos, fertilizantes, semillas, insecticidas urbanos y ferretería especializada, siempre respaldados por una asesoría profesional y atención personalizada para cada cliente.

Fundada a principios del siglo XX en Guadalajara, La Casa del Hortelano tiene sus orígenes en la mercería El Graff Zeppelin, fue adquirida en 1930 por Don Benito Solórzano, quien transformó el negocio en ferretería, ampliándolo a la venta de semillas e implementos agrícolas para aten der las necesidades del campo mexicano. En 1971, Don Álvaro Ballesteros adquirió el estable cimiento, y posteriormente, se fueron incorporando sus hijas consolidando el carácter familiar y profesional del negocio.

Estas cuatro mujeres consideran que la clave del éxito para continuar con este legado empresarial es “no descuidar la calidad del servicio y siempre busca solucionar el problema del cliente”

Uno de los mayores retos que han enfrentado es que “en el área agrícola, no siempre se acepta el consejo o la solución que brinda una mujer”, pero han sali do avante, gracias a sus conocimientos y experiencia.

Su siguiente meta es llegar a su aniversario 100 como empresa, mientras que a futuro esperan que la cuarta generación de la familia Ballesteros consolide el negocio y continué con el legado.

Y en este Día Internacional de la Mujer brindan un mensaje de superación pa ra todas las mujeres, a quienes recomiendan “que se preparen constantemente, ya que la preparación brinda seguridad para enfrentar los retos profesionales y personales”

