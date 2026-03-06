Miriam Villaseñor es arquitecta de profesión y actual mente dirige Tequila Lab, un museo y centro de negocios con el que tuvo la fortuna de estar desde su cimentación y diseño conceptual.

Coordina desde hace un año el programa de arte de Sala Roxy y es profesora en la carrera de arquitectura del Tec de Monterrey.

Su labor tiene que ver con crear espacios donde algo vibra y esa vibración es compartida. Le inspira la transformación invisible. Ese momento en el que una idea se vuelve experiencia, cuando un espacio se convierte en refugio, en diálogo, en memoria, cuando alguien sale distinto de como entró.

Esos instantes son los que la mueven. Admira profundamente a las mujeres de su familia (mamá y abuelas) que sembraron en ella las semillas para ser quien es. Admira a sus amigas; acompañarse y crecer juntas es uno de los regalos más grandes de su vida.

Miriam Villaseñor para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

También a escritoras y escritores que le han ayudado a poner en pa labras búsquedas internas que ella aún no sabía nombrar. Y ha admirado a sus parejas, porque para ella la admiración es una parte esencial del amor.

Al admirar a quien tienes a un al lado, esa mirada también transforma e impulsa a crecer. En esencia, nos dice: “Admiro la capacidad de asombro en las personas. Cuando alguien conserva esa curiosidad viva frente al mundo, ahí veo esperanza”. No sabe si se considera una persona exitosa, pero sí se siente una mujer realizada.

Ha tenido la fortuna de construir una labor profesional que la nutre, la reta y la mantiene profundamente enamorada de lo que hace. En un mundo que constantemente mide a las mujeres por resultados visibles, su mayor logro ha sido poder sostener esa pasión en el tiempo.

Confiesa que si tuviera a la Miriam de 17 años, antes de entrar a la licenciatura de Arquitectura, le diría que no tenga tanta prisa por tener claridad. Que no pasa nada si duda, si cambia de opinión, si descubre que el camino no es exactamente como lo imaginó.

Le diría que su sensibilidad no es una debilidad, que esa manera intensa de mirar el mundo va a ser su herramienta más fuerte.

Que no trate de endurecerse para encajar en espacios que parecen rígidos; va a aprender a habitar los sin dejar de ser ella. Que no mida su valor por la velocidad con la que logra cosas.

Que los procesos toman tiempo y que muchas de las respuestas que hoy busca afuera, las va a encontrar construyendo.

Miriam Villaseñor

Instagram: @miriamvillasenorm

JG