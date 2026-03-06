Mariana Orozco Rosales es directora de Emprendimiento y Promoción Económica del Gobierno de Guadalajara. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, ha decidido ejercer el servicio público desde una convicción clara: el desarrollo económico también puede tener rostro humano.

Desde su cargo impulsa el ecosistema económico de la ciudad, acompaña a emprendedoras, fortalece la vinculación empresarial, abre oportunidades para las industrias creativas y construye alianzas estratégicas que generen crecimiento real. Cree profundamente en emprender con propósito, porque cuando hay propósito, hay impacto.

Hoy vive una etapa que describe como profundamente valiosa: construir puentes entre gobierno y ciudadanía, demostrando que sí se puede trabajar de la mano. Para ella, ocupar este espacio significa responsabilidad, pero también oportunidad. Oportunidad de abrir camino a otras mujeres, de demostrar que la sensibilidad y la firmeza no se contraponen, sino que pueden convivir en el liderazgo.

Mariana Orozco para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Reconoce como un privilegio hacerlo acompañando a la presidenta municipal Verónica Delgadillo, quien ha puesto en el centro de su gobierno la autonomía económica y la corresponsabilidad como forma de gobernar.

Más que hablar de logros, Mariana habla de historias: mujeres que accedieron a financiamiento y hoy sostienen a su familia; emprendedoras que encontraron en la vinculación empresarial una puerta de crecimiento; creativas que pasaron de una idea a una empresa formal.

Ha aprendido que no se trata solo de vender, sino de contar historias. Y cuando una historia conecta, un negocio florece.

Entre sus objetivos está consolidar a Guadalajara como referente nacional en impulso al emprendimiento femenino y en el fortalecimiento de las industrias creativas. Quiere fortalecer redes entre empresarias, consolidar alianzas estratégicas y seguir construyendo un gobierno cercano, humano y colaborativo. Pero, sobre todo, quiere que más mujeres ocupen espacios de decisión sin tener que dejar de ser quienes son.

Trabaja para la ciudad donde nació. Para las mujeres que buscan independencia económica. Para quienes inician con miedo, pero también con determinación. Para quienes creen que su sueño merece una oportunidad.

Está convencida de que cuando se construyen alianzas se crece más rápido y más fuerte. Cree en la vinculación como herramienta de transformación y en el liderazgo cercano como motor de confianza. Y sabe que las mujeres, cuando emprendemos, generamos comunidad de forma natural. Su labor, dice, “es abrir camino y dejarlo más ancho para las que vienen detrás”.

En el marco del 8M, su mensaje es claro: “Nada de lo que hoy tenemos fue regalo. Cada espacio ha costado esfuerzo, valentía y muchas veces resistencia. Por eso invito a no hacerse pequeñas, a no pedir permiso para crecer y a no soltar la mano de otras mujeres en el camino. Porque emprender es una forma de libertad, aliarse es una forma de resistencia y liderar con propósito es una forma de transformación. Cuando una mujer emprende, toda una comunidad avanza”.

Mariana Orozco

Instagram: @mariana_orozco_rosales

