Jacqueline Vega Barajas es una agente de Seguros y Fianzas especializada en el sector de la construcción, quien tiene su propio despacho de seguros y fianzas, además de ser vicepresidente de proyección de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

La idea de crear VG Fianzas y Seguros surge por la necesidad de independizarse para pasar mayor tiempo con sus hijos, ya que durante 13 años trabajo con su padre en el despacho Vega Saldaña Fianzas y Seguros, que llegó a ser uno de los principales des pachos a nivel nacional, y que en 2019 una firma in ternacional lo compró, donde permaneció como di rectora de la Zona Occidente durante más de tres años.

Su gran desafío en VG Fianzas y Seguros es “gestionar la carga de trabajo de la empresa sin descuidar el tiempo con mis hijos y mi familia. La tecnología es una gran herramienta que tenemos que aprovechar para poder estar más presentes”.

Jacqueline Vega para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Mientras que el combinar su vida personal con su quehacer profesional se convierte en un reto diferente cada día, tratando de lograr el equilibrio. Aprovechar el tiempo en cada actividad, y reconoce que su esposo es un gran apoyo para poder cumplir con todos sus objetivos”.

Su sueño profesional es ser uno de los principales despachos a nivel nacional, creando productos innovadores y seguir buscando soluciones a la medida para los clientes.

“En la CMIC me gustaría darle una mayor proyección, que más mujeres y jóvenes se acercaran a conocerla y que se den cuenta que hay espacios donde nos representan, que juntos podemos lograr muchas cosas que caminando solas”.

Jacqueline Vega

Instagram: @vgfianzasyseguros

JG