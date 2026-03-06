Ana Gabriela Zavala Bojórquez es consultora en franquicias, estratega de negocios y promotora del desarrollo empresarial, estudió Ingeniería Química en el ITESO, posgrado en Administración Financiera en el TEC de Monterrey, tiene un Doctorado Honoris Causa por el Claustro Doctoral Ibero americano, una certificación como Project Management Professional por el PMI, es consejera certificada por el IMMPC, docente universitaria, conductora de radio, articulista y sommelier certificada.

Actualmente es socia y directora de franquicia tu negocio, firma especializada en acompañar a empresarios a estructurar, profesionalizar y escalar sus empresas a través del modelo de franquicia.

Es socia del Instituto Latinoamericano de la Franquicia (ILAF), conformado por profesionistas de 16 países para profesionalizar los negocios y franquicias de Latinoamérica a través de la capacitación y formación.

Presidenta de la Asociación de Franquicias de Jalisco (FRANJAL) así como socia y directora de Acento Empresarial, don de maridan negocios y capacitaciones con una buena bebida.

Gaby Zavala para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Con más de 30 años de trayectoria profesional, considera que la clave de su éxito “ha sido entender que detrás de cada negocio hay personas, y que la formación y capacitación es indispensable para el crecimiento. Creo en el trabajo bien hecho, en la estrategia, en la ética y en acompañar de verdad a los empresarios, incluso cuando las decisiones no son las más fáciles, pero sí las correctas para su futuro”.

A lo largo de su carrera ha tenido que “romper con la idea de que crecer rápido es sinónimo de crecer bien. Uno de los mayores retos ha sido educar y decir “no” cuando un negocio aún no está listo para expandirse, aunque eso signifique dejar ir una venta”.

Mujeres que inspiran: Montserrat Garza

A los interesados en alguna franquicia aconseja “capacitarse y formarse antes de tomar decisiones. Entender el modelo. Asesorarse de expertos. La franquicia es un proyecto de vida”.

Su siguiente meta es “seguir fortaleciendo el ecosistema de franquicias en Jalisco, México y Latinoamérica; impulsar la profesionalización del sector y ampliar el alcance de proyectos de formación y mentoría empresarial, especialmente pa ra nuevas generaciones y mujeres que buscan crecer con bases firmes”. Le apasiona “combinar el mundo de los negocios con la educación, la cultura y la comunicación”.

Gaby Zavala

Facebook: @franquiciatunegocio

Instagram: @franquiciatunegocio

JG