Montserrat Garza Martínez es administradora y abogada, quien se dedica a ser estratega en la creación de valor patrimonial y empresarial, ya que lidera operaciones en el sector inmobiliario y financiero, donde estructura inversiones y créditos hipotecarios que impulsan el crecimiento y la consolidación del patrimonio de sus clientes.

Asimismo, es fundadora de su propia marca de cerveza, un proyecto que refleja su visión de negocio, posicionamiento y expansión en nuevos mercados. Su sueño profesional es “construir algo que trascienda más allá de mí.

Quiero consolidarme como una referente en el sector inmobiliario y en mi marca personal creando oportunidades reales de crecimiento tanto para mis clientes como para las personas que colaboran conmigo. Para mí, el éxito es crecer, ayudar a otros a crecer… y dejar una huella significativa en lo que hago”.

Su gran reto ha sido aprender a mover se en espacios donde las relaciones de negocio ya tenían códigos establecidos. Evoca su feminidad cuando es auténtica, consciente y segura de su esencia, esa “sensibilidad con fortaleza, intuición con claridad, elegancia con determinación.

Montserrat Garza para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Me siento femenina cuando lidero desde la empatía, cuando confío en mi intuición al tomar decisiones, cuando cuido mi imagen como una extensión de quién soy y cuando construyo, creo y transformo con propósito”. Agrega que cree profundamente que el verdadero progreso personal y profesional comienza con la decisión de crecer de manera consciente.

“Cada proyecto que construimos, cada relación que cultivamos y cada meta que perseguimos habla de la visión que tenemos de nosotros mismos y del mundo que queremos crear. Hoy más que nunca, vi vimos en un momento donde las oportunidades existen para quienes están dispuestos a prepararse, a evolucionar y a actuar con determinación”.

Y comparte con las mujeres que lideran o que sienten dentro de sí el llamado a hacerlo, “les diría que no esperen permiso para ocupar su lugar. El liderazgo no se concede, se construye desde la preparación, la presencia y la confianza en la propia visión. Ser líder no significa endurecerse, significa tener claridad, sensibilidad y firmeza al mismo tiempo.

Nuestra capacidad de conectar, percibir, comunicar y sostener visión es una fortaleza extraordinaria cuando se ejerce con conciencia.

Crean en su voz, inviertan en su crecimiento, cuiden su presencia y su imagen como parte de su mensaje al mundo, y lideren desde su esencia, no desde lo que otros esperan que sean. Cuando una mujer lidera con autenticidad, no solo avanza ella, abre camino para muchas más”.

