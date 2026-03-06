Montserrat Garza Martínez es administradora y abogada, quien se dedica a ser estratega en la creación de valor patrimonial y empresarial, ya que lidera operaciones en el sector inmobiliario y financiero, donde estructura inversiones y créditos hipotecarios que impulsan el crecimiento y la consolidación del patrimonio de sus clientes.Asimismo, es fundadora de su propia marca de cerveza, un proyecto que refleja su visión de negocio, posicionamiento y expansión en nuevos mercados. Su sueño profesional es “construir algo que trascienda más allá de mí.Quiero consolidarme como una referente en el sector inmobiliario y en mi marca personal creando oportunidades reales de crecimiento tanto para mis clientes como para las personas que colaboran conmigo. Para mí, el éxito es crecer, ayudar a otros a crecer… y dejar una huella significativa en lo que hago”.Su gran reto ha sido aprender a mover se en espacios donde las relaciones de negocio ya tenían códigos establecidos. Evoca su feminidad cuando es auténtica, consciente y segura de su esencia, esa “sensibilidad con fortaleza, intuición con claridad, elegancia con determinación.Me siento femenina cuando lidero desde la empatía, cuando confío en mi intuición al tomar decisiones, cuando cuido mi imagen como una extensión de quién soy y cuando construyo, creo y transformo con propósito”. Agrega que cree profundamente que el verdadero progreso personal y profesional comienza con la decisión de crecer de manera consciente.“Cada proyecto que construimos, cada relación que cultivamos y cada meta que perseguimos habla de la visión que tenemos de nosotros mismos y del mundo que queremos crear. Hoy más que nunca, vi vimos en un momento donde las oportunidades existen para quienes están dispuestos a prepararse, a evolucionar y a actuar con determinación”.Y comparte con las mujeres que lideran o que sienten dentro de sí el llamado a hacerlo, “les diría que no esperen permiso para ocupar su lugar. El liderazgo no se concede, se construye desde la preparación, la presencia y la confianza en la propia visión. Ser líder no significa endurecerse, significa tener claridad, sensibilidad y firmeza al mismo tiempo.Nuestra capacidad de conectar, percibir, comunicar y sostener visión es una fortaleza extraordinaria cuando se ejerce con conciencia.Crean en su voz, inviertan en su crecimiento, cuiden su presencia y su imagen como parte de su mensaje al mundo, y lideren desde su esencia, no desde lo que otros esperan que sean. Cuando una mujer lidera con autenticidad, no solo avanza ella, abre camino para muchas más”.Facebook: Serrat GarzaInstagram: garza_elite_real_estateTik Tok: @serratgarzaX: Montserrat GarzaJG