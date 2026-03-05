La profesora Irma R. Guerrero es fundadora del Colegio Juana de Arco La Estancia, quien tiene una auténtica vocación por la educación. Inició su carrera magisterial en la educación pública y participó en la fundación de jardines de niños. Desde sus primeros años como docente su objetivo fue ayudar a que más niños tuvieran acceso a una educación que les permitiera construir un mejor futuro.

Con el paso del tiempo decidió emprender su propio proyecto; así nació, hace 35 años, el Colegio Juana de Arco La Estancia, el cual se ha consolidado como un referente educativo en Jalisco, distinguiéndose por su formación integral, su sólida estructura académica y el compromiso constante con las familias.

Resalta que “después de más de 50 años dedicada a la enseñanza, puedo decir que lo más valioso no son los reconocimientos, sino las generaciones que regresan, que saludan con cariño y que hoy confían en nosotros para la educación de sus propios hijos”.

Actualmente la profesora Irma es la guía institucional del colegio y sigue presente en el acompañamiento formativo, cuidando que la esencia con la que nació el proyecto permanezca viva. También resalta que este proyecto ha sido “un esfuerzo familiar”, ya que ha contado con el respaldo y apoyo constante de su esposo, Carlos Nava Rodríguez.

Asimismo, sus hijos son un pilar importante, pues Mariana C. Nava encabeza la nueva etapa de la institución educativa “con energía, preparación y visión contemporánea, liderando la operación y el crecimiento del colegio, integrando innovación, tecnología y nuevas estrategias educativas”. A su lado, Carlos J. Nava aporta compromiso y visión estratégica, fortaleciendo distintas áreas institucionales y consolidando el trabajo en equipo que ha permitido que el colegio continúe evolucionando.

El Colegio Juana de Arco La Estancia “nace del deseo profundo de brindar a las familias un espacio donde sus hijos recibieran una formación integral, con calidad académica y valores claros, pensado para formar carácter, responsabilidad y liderazgo en cada alumno que pasa por sus aulas”.

El legado que busca dejar Irma R. Guerrero con este colegio “es humano, generaciones que sepan trabajar con compromiso, que valoren su familia y que aporten algo positivo a la sociedad”. Formar personas íntegras que recuerden su escuela como un lugar que les dio herramientas para enfrentar la vida con preparación y seguridad, siempre cuidando tener los mejores maestros, metodologías y libros de enseñanza. Además, busca crear una comunidad junto con los padres de familia, fomentando un vínculo cercano y comprometido.

La siguiente etapa es la expansión académica para el Colegio Juana de Arco La Estancia con “mayor presencia internacional, fortalecer programas de alto rendimiento e integrar metodologías educativas avanzadas que impulsen el liderazgo y la excelencia formativa de nuestros estudiantes”. Asimismo, se sigue trabajando en la modernización de las instalaciones y el fortalecimiento de los programas bilingües con estándares internacionales.

Bajo el liderazgo de Mariana C. Nava Guerrero “se desarrollan nuevas iniciativas de innovación institucional y modelos de gestión que permiten proyectar la experiencia del colegio hacia escenarios internacionales, manteniendo siempre el compromiso con nuestra comunidad en Jalisco”.

En el Día Internacional de la Mujer lanza un mensaje a las mujeres jaliscienses: “Crean en su capacidad. La preparación, la constancia y el compromiso hacen posible cualquier proyecto. Cada mujer que decide emprender con convicción no solo construye algo para sí misma, también abre camino para quienes vienen detrás”.

