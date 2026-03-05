Zeivynox es una empresa mexicana de cocinas y equipos en acero inoxidable para la industria gastronómica e institucional, liderada por las hermanas Sofía, Brenda y Mariana González Zeivy, a quienes conocen en el rubro como “las chicas Zeivynox”. Cada una tiene una función en una empresa que se creó hace nueve años y que, tras la muerte de su padre, Alberto González Casillas, ellas tomaron el mando y están dedicadas a continuar con Zeivynox así como a expandirla.

Sofía González es la directora general de Zeivynox, Brenda González está encargada del área administrativa y las redes sociales, y Mariana González es la directora comercial. Comentan que como hermanas y mujeres el ámbito ha sido difícil porque predominan los hombres, pero se han adaptado a cómo ellos se manejan. Les gusta la atención al cliente y el trabajo que desempeñan porque han tenido que sacar su carácter, ser firmes y más directas.

Consideran que han hecho un buen trabajo; al ser mujeres son más minuciosas, detallistas, con más enfoque y atención en lo que hacen. Como hermanas se han entendido bien en el área profesional.

Hermanas Zeivy para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Entre sus siguientes retos y proyectos está la expansión de Zeivynox como empresa. Están enfocadas en el crecimiento; hoy en día cuentan con alrededor de 20 trabajadores y esperan tener un equipo más grande, continuar con las ventas y con el buen servicio, y convertirse en una marca líder en el ámbito de las cocinas industriales.

Actualmente están en la remodelación de su showroom y tienen varias sorpresas para sus clientes. Su sueño profesional es que las reconozcan como profesionales en el rubro y crear su propia huella en el mundo empresarial industrial.

“Sigan luchando por sus sueños, que no se rindan, todo se puede. Que se enfoquen y no tengan miedo a crecer, estudiar, prepararse y trabajar. Mientras estén con la mirada en lo alto, nacimos para hacer muchas cosas, no solo ser mamás. Podemos ser empresarias y tener una bonita profesión”.

Resaltan que en este momento son empresarias, pero Sofía y Mariana también son mamás y esposas, entonces se ven enseñando a sus hijos el negocio.

Zeivynox

Facebook: Zeivynox Cocinas y Diseños

Instagram: zeivynoxcocinasindustriales, sofiazeivy

JG