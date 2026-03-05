Antes que directora, Libertad Padilla es mamá de dos niños, su proyecto de vida más importante y el motor que guía cada una de sus decisiones.

Hoy encabeza la Fundación MAMA A.C., organización que nació del sueño de su padre, Rogelio Padilla, quien repetía una idea que en su momento parecía ambiciosa: “quiero hacer una escuela tipo Harvard para niñ@s pobres”. Cuando era niña no comprendía el alcance de esa frase; pensaba que todos iban a la escuela y que la educación era igual para todos. Con el tiempo entendió que no es así. Esa conciencia marcó su rumbo.

Libertad Padilla para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Actualmente, la Fundación acompaña a 178 niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable a través de un modelo integral que incluye acompañamiento académico, talleres de habilidades para la vida, estimulación psicopedagógica y dos alimentos diarios. No se trata únicamente de apoyo asistencial, sino de ofrecer estructura, seguimiento profesional y formación con estándares de calidad.

En los últimos años, la apuesta ha sido clara: consolidar un modelo educativo que no solo brinde acceso a la educación, sino que atienda de manera estratégica el rezago académico con el que muchos niños, niñas y adolescentes llegan, fortaleciendo sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales para que puedan competir en igualdad de condiciones.

Las metas son continuar profesionalizando al equipo, visibilizar el trabajo que realizan las organizaciones civiles y el impacto real que generan —no solo en la transformación social, sino también en la creación de empleo—, e impulsar distintas líneas de negocio que permitan generar ingresos propios, asegurando estabilidad y continuidad más allá de los donativos.

Para Libertad, la educación de calidad no es un privilegio; es una responsabilidad social que exige visión, disciplina y constancia.

En este Día Internacional de la Mujer, su mensaje para las mujeres mexicanas es directo: “no te quedes en la silla de la víctima”. Los niños de la Fundación le han enseñado que la resiliencia no es un discurso, es una decisión diaria. Salir adelante implica dejar de vivir ancladas al pasado, concentrarte en tu proceso y asumir con responsabilidad tu crecimiento.

Ahí comienza la verdadera evolución: cuando trabajas en tu mejor versión, cuando encuentras tu equilibrio y cuando logras sentirte orgullosa de ti misma. No para demostrarle nada a los demás, sino para estar en paz contigo.

