Sussana Cruz es una empresaria, líder estratega en comunicación consciente, homeópata, coach y certificadora de líderes en conciencia, además de una mujer comprometida con la transformación social.

Hoy en día, su proyecto es “expandir plataformas que unan propósito y acción. Estoy trabajando en iniciativas que no solo posicionan marcas, sino que despiertan conciencia, fortalecen comunidad y generan impacto real. Creo en los proyectos que trascienden lo comercial y se convierten en movimientos”.

Sussana Cruz para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Considera que la clave para ser una mujer exitosa es “la coherencia interior”. Agrega que “cuando una mujer tiene claridad sobre quién es y hacia dónde va, todo comienza a alinearse. El éxito para mí no es reconocimiento, es congruencia, constancia y la capacidad de sostener la visión incluso en los momentos difíciles. La disciplina, la intuición y la energía con la que haces las cosas lo cambian todo”.

Recientemente, Sussana Cruz recibió un reconocimiento a su trayectoria. Al respecto, comenta que lo recibió con profunda gratitud y humildad. “Más que un premio, lo veo como un recordatorio de responsabilidad. Ser ejemplo significa abrir camino, romper techos invisibles y demostrar que la sensibilidad y la firmeza pueden coexistir. Si mi historia inspira a una sola mujer a creer en sí misma, entonces todo ha valido la pena”.

“Universo, ¿qué más es posible?”

Su siguiente meta es llevar sus proyectos a más mujeres, jóvenes y espacios donde se necesite liderazgo con conciencia, y de esta manera elevar su impacto, pues su propósito es evolucionar y dejar una huella sostenible. Considera que también busca profundizar en proyectos que integren desarrollo económico con transformación humana.

En esta fecha recuerda a las mujeres que sean conscientes de la aportación que representan desde que llegaron a este mundo, solo por quienes son. “Que su voz siempre sea poder y elección. Que jamás, por ningún motivo, se permitan minimizar su intuición ni su capacidad de liderazgo. Ser mujer es una fuerza creadora inmensa. No compitamos entre nosotras, acompañémonos. La verdadera revolución femenina nace de la conciencia, la preparación y la sororidad”.

Finaliza diciendo que su “labor no es solo construir proyectos, es construir posibilidades. Creo en el liderazgo que humaniza, en la empresa con propósito y en la energía femenina como motor de cambio social”.

Sussana Cruz

Facebook: Sussana Cruz

Instagram: @Sussanaconciencia

Tik Tok: @Sussanaconciencia

JG