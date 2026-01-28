Los mejores looks de los eventos más recientes en Guadalajara

Dando un vistazo a los eventos tapatíos más recientes, es imposible elegir solamente nueve outfits: la escena social de Guadalajara está viviendo un momento particularmente interesante en el que conviven varias estéticas al mismo tiempo. Aun así, hay algunos looks que destacan no solo por lo bien ejecutados, sino porque funcionan como un termómetro perfecto de lo que veremos en los próximos meses.

Por un lado, se confirma el regreso de las siluetas sueltas: prendas fluidas, cortes relajados y estructuras oversized que se sienten sofisticadas sin esfuerzo. En esta línea, los tonos minimalistas —neutros, arenas, negros, blancos y grises— siguen reinando por su versatilidad y por ese efecto “pulido” que se logra con pocos elementos, sobre todo cuando el styling apuesta por telas con caída, capas ligeras y accesorios bien pensados.

Pero si algo quedó claro es que el minimalismo no viene solo. En contraste (y con muchísima personalidad), el maximalismo también tiene un lugar asegurado, y el animal print prueba una vez más que no es una tendencia pasajera, sino un clásico contemporáneo: aparece como protagonista en piezas statement o como acento estratégico, elevando incluso los looks más sobrios. El resultado es un balance muy actual: outfits que se mueven entre lo discreto y lo audaz, entre lo atemporal y lo juguetón.

Más allá de etiquetas, estos looks comparten un punto en común: reflejan seguridad y un sentido claro de estilo. Porque al final, la clave no está en seguir reglas, sino en saber qué te favorece, cómo lo llevas y con qué actitud lo conviertes en tu sello.

Paulina Burrola

Paulina Burrola.

Andrea Hernández

Andrea Hernández.

Melody Villasana

Melody Villasana.

Mónica Carey

Mónica Carey.

Montserrat Fernández

Montserrat Fernández.

Regina Rodríguez

Regina Rodríguez.

Regina Pavón y Vanesa Restrepo

Regina Pavón y Vanesa Restrepo.

Paulina Zúñiga

Paulina Zúñiga.

Paulina Larios

Paulina Larios.

MR