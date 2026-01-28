Miércoles, 28 de Enero 2026

Christian Vázquez: festeja sus 38 años con una fiesta temática vaquera

El pasado sábado 17 de enero, Christian Vázquez celebró su cumpleaños número 38 con una fiesta temática vaquera,  en un ambiente relajado y sin reglas

Por: Aracely Aguilera

Mabel Dueñas, Christian Vázquez y Lalo Orozco. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Angélica Cisneros, Sofía Cruz y Daniela Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Dany Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Aldo García, Nayelli Buenrostro y Angélica Romero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Victoria Barragán. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Carlos Ayala, Juan Covarrubias y Carlos Ramos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Sigrid Eberhardt, Victoria Barragán y Romina Montero. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Kike Jiménez, Mario Olvera y Ana Paula Arellano. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

María de la Llave, Ana Paula Durón y Andrea Cañedo. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

; Cristina Gil y Enrique González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Lorena Ochoa y Josué Ruiz Velasco. GENTE BIEN JALISCO / C.Jimeno

Adrián Treguas y Areli Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

La decoración estuvo a cargo de Christian junto con su amiga María de la Llave, logrando el mood perfecto para una noche de convivencia y buena vibra. Entre las bebidas más populares destacaron el tequila y los carajillos, mientras que las botanas favoritas fueron tostilocos y esquites.

Uno de los momentos más comentados fue el happening sorpresa de churros rellenos, que le dio un toque especial a la noche. La música estuvo en manos de los DJ’s Bofo Dab y Pablo Solís, quienes mantuvieron el ambiente al máximo.

Christian calificó el evento como un 100/10, dejando claro que fue una noche increíble, llena de amigos, ritmo y actitud western. ¡Felicidades!

Evento: Fiesta de cumpleaños de Christian Vázquez.

Fecha: Sábado 17 de enero.

Lugar: Jardines de Guadalupe.

