La decoración estuvo a cargo de Christian junto con su amiga María de la Llave, logrando el mood perfecto para una noche de convivencia y buena vibra. Entre las bebidas más populares destacaron el tequila y los carajillos, mientras que las botanas favoritas fueron tostilocos y esquites.

Uno de los momentos más comentados fue el happening sorpresa de churros rellenos, que le dio un toque especial a la noche. La música estuvo en manos de los DJ’s Bofo Dab y Pablo Solís, quienes mantuvieron el ambiente al máximo.

Christian calificó el evento como un 100/10, dejando claro que fue una noche increíble, llena de amigos, ritmo y actitud western. ¡Felicidades!

Evento: Fiesta de cumpleaños de Christian Vázquez. Fecha: Sábado 17 de enero. Lugar: Jardines de Guadalupe.

JG