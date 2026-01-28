El anfitrión recibió a los invitados con una sonrisa, entre ellos se contó con la presencia de Carla Estrada, Beatriz Calles, Anna Fusoni, Jannette Klein, Celina del Villar, Rosario Mendoza “Takasami” y Brenda Jaet, entre otros.

Después de dar entrevistas a los medios de comunicación y tomarse las fotos en el press wall, se proyectó un video de presentación con los principales actores de la moda mexicana para luego escuchar las palabras de bienvenida y un mensaje de agradecimiento por parte del diseñador.

Los asistentes disfrutaron de un espectáculo alusivo al tema y de una deliciosa cena que consistió en brocheta de camarón al coco con curly de mango, mini sliced de pulled pork con elotito asado, crema de cilantro, filete bañado en salsa de champiñones acompañado de papas a la parmesana, y de postre, mousse de maracuyá y cheesecake de frutos del bosque y mango. Para acompañar se sirvieron copas de vino tinto y espumoso.

La convivencia estuvo amenizada con música ambiental, en un espacio donde la decoración fue protagonista, ya que estuvo inspirada en la temática de la jungla con abundante vegetación, elementos animales y ambientación envolvente.

Cada detalle fue planeado con dedicación por Jaime Ibiza, quien además de ser un maestro de la moda es un creador de experiencias memorables con una velada llena de estilo, sofisticación y el espíritu de la jungla.

Evento: Cena entre amigos “Jungla”. Lugar: Casa de Jaime Ibiza. Fecha: 21 de enero de 2026. Invitados: 45.

JG