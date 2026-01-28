Miércoles, 28 de Enero 2026

Jaime Ibiza: Celebra la moda mexicana con una cena entre amigos

Jaime Ibiza organizó una cena entre amigos titulada Jungla para celebrar la moda mexicana, por lo que el dress code fue de animal print

Por: Xochitl Martínez

Juan Pablo y Maru Ibiza, Jaime Ibiza, Maru Amutio, Andrés. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Paulina Burrola. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Rebeca Tamez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Regina Dondé, Anamargara, Brenda Jaet, Zaira Marino, Beatriz Calles, Aline Bortoloti y Lisette Trepaud. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Carla Estrada. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Beatriz Calles, Zaira Marino, Celina del Villar y Brenda Jaet. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Anna Fusoni y Rosario Mendoza “Takasami” GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Regina Pavón y Vanesa Restrepo. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

El anfitrión recibió a los invitados con una sonrisa, entre ellos se contó con la presencia de  Carla Estrada, Beatriz Calles, Anna Fusoni, Jannette Klein, Celina del Villar, Rosario Mendoza “Takasami” y Brenda Jaet, entre otros.

Después de dar entrevistas a los medios de comunicación y tomarse las fotos en el press wall, se proyectó un video de presentación con los principales actores de la moda mexicana para luego escuchar las palabras de bienvenida y un mensaje de agradecimiento por parte del diseñador.

Los asistentes disfrutaron de un espectáculo alusivo al tema y de una deliciosa cena que consistió en brocheta de camarón al coco con curly de mango, mini sliced de pulled pork con elotito asado, crema de cilantro, filete bañado en salsa de champiñones acompañado de papas a la parmesana, y de postre, mousse de maracuyá y cheesecake de frutos del bosque y mango. Para acompañar se sirvieron copas de vino tinto y espumoso.

La convivencia estuvo amenizada con música ambiental, en un espacio donde la decoración fue protagonista, ya que estuvo inspirada en la temática de la jungla con abundante vegetación, elementos animales y ambientación envolvente.

Cada detalle fue planeado con dedicación por Jaime Ibiza, quien además de ser un maestro de la moda es un creador de experiencias memorables con una velada llena de estilo, sofisticación y el espíritu de la jungla.

Evento: Cena entre amigos “Jungla”.

Lugar: Casa de Jaime Ibiza.

Fecha: 21 de enero de 2026.

Invitados: 45.

