All white, el color en tendencia este 2026

En clave minimalista y con mucho brillo, la paleta del 2026 se pinta de blanco. De acuerdo con Pantone, este tono se perfila como el protagonista del año y, para celebrarlo, se recrearon cinco outfits monocromáticos que elevan cualquier plan de temporada. Lejos de ser “básico”, el blanco se transforma según la silueta y la textura: sastrería pulida para un look sofisticado, tejidos suaves para un aire effortless, y detalles luminosos que aportan ese toque chic que nunca falla.

La propuesta apuesta por combinar volúmenes y materiales —desde prendas estructuradas hasta piezas fluidas— para lograr un efecto limpio, moderno y muy fotogénico. Ideal para quienes aman la elegancia discreta, esta selección demuestra que un solo color puede decirlo todo… cuando se lleva con intención. Porque en 2026, el blanco no es ausencia: es declaración.

Romántica

Minimalista

Moderna

Tierno

Oversized

