Gente Bien | Plaza de Toros Nuevo Progreso

Primera Corrida: Festejan el 59 aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso

La primera corrida de la Feria dejó como saldo principal el triunfo de Sergio Flores en el arranque del serial tapatío

Por: Claudio Jimeno

Iñaki Enriquez y Cristóbal García Vivanco. GENTE BIEN JALISCO / 59 aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso

Octavio Casillas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Ana Falcón y Jesús Urrea. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Elizabeth Guijarro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2025

Karla Colunga. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Pau Jarero y Vicente Ricaño. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Meche Ibarra y Jorge Ojeda. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Rocío Rojas y Carlos Fernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Cristina Borondón, Sebastián Reyes Retana e Ismael Teyes Retana. GENTE BIEN JALISCO / 59 aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso

Guillermo Herrera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

Jacobo Jarero. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Salvador Martínez De la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 30 de enero 2026

; Alfonso Gallo y Mónica Muñoz. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La Plaza de Toros Nuevo Progreso vivió este pasado domingo 25 de Enero la corrida inaugural de la Feria de Aniversario 2026, en una tarde de contrastes donde Sergio Flores fue el único que logró salir con resultado al cortar una oreja, tras una faena de entrega que terminó por ganarse al público.

Se lidiaron cinco toros de Teófilo Gómez y uno de Puerto del Cielo para Sergio Flores, Juan Ortega y Héctor Gutiérrez. En general, el encierro presentó complicaciones por falta de fuerza y pocas opciones para el lucimiento, lo que generó un ambiente exigente en los tendidos.

Flores tuvo un inicio complicado, pero logró recomponer con su segundo toro, “Media Vuelta”, con el que firmó lo más destacado de la tarde y obtuvo el único trofeo del festejo.

Por su parte, Juan Ortega se quedó sin posibilidades claras luego de que el toro con mejores condiciones se lastimara al inicio, mientras que Héctor Gutiérrez mostró disposición, especialmente en el que cerró plaza, aunque sin alcanzar premio.

Así, la primera corrida de la Feria dejó como saldo principal el triunfo de Sergio Flores en el arranque del serial tapatío.

