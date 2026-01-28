Primera Corrida: Festejan el 59 aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso

La Plaza de Toros Nuevo Progreso vivió este pasado domingo 25 de Enero la corrida inaugural de la Feria de Aniversario 2026, en una tarde de contrastes donde Sergio Flores fue el único que logró salir con resultado al cortar una oreja, tras una faena de entrega que terminó por ganarse al público.

Se lidiaron cinco toros de Teófilo Gómez y uno de Puerto del Cielo para Sergio Flores, Juan Ortega y Héctor Gutiérrez. En general, el encierro presentó complicaciones por falta de fuerza y pocas opciones para el lucimiento, lo que generó un ambiente exigente en los tendidos.

Flores tuvo un inicio complicado, pero logró recomponer con su segundo toro, “Media Vuelta”, con el que firmó lo más destacado de la tarde y obtuvo el único trofeo del festejo.

Por su parte, Juan Ortega se quedó sin posibilidades claras luego de que el toro con mejores condiciones se lastimara al inicio, mientras que Héctor Gutiérrez mostró disposición, especialmente en el que cerró plaza, aunque sin alcanzar premio.

Así, la primera corrida de la Feria dejó como saldo principal el triunfo de Sergio Flores en el arranque del serial tapatío.