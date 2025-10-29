Lanzamiento Jaecoo: Una mañana Pet Friendly

El sábado 25 de octubre se llevó a cabo el evento de lanzamiento de las nuevas SUV de la marca Chirey | Omoda | Jaecoo, las totalmente nuevas Jaecoo 5 2026 y Chirey Tiggo 8 CSH 2026, organizado por Sofía Álvarez del Castillo, María José Hernández y el equipo de Mercadotecnia de Grupo Vanguardia, en las instalaciones de CHIREY PATRIA en la zona Andares de la ciudad.La mañana estuvo llena de emociones, enseñanza y diversión, teniendo como objetivo consentir a los asistentes, a sus mascotas y dar a conocer la tecnología e innovaciones que la marca de automóviles trae a México.Durante el evento se contó con alimentos para todos, desde los más pequeños de la casa hasta las hermosas mascotas que acudieron a la cita; uno de los momentos de más interés fue la plática que Eduardo Amarok López ofreció durante el evento denominada “5 cuidados básicos que todo perro necesita”.Esa mañana se presentó la nueva Chirey Tiggo 8 CSH 2026, una SUV premium de 3 filas de asientos con la tecnología Super Híbrida de la marca; así como la Jaecoo 5 2026 la primera PET-SUV del mercado enfocada en la tecnología y el confort interior. Posteriormente fue el esperado “Concurso de disfraces” donde los co-patrocinadores AMAROK, GREENPAW y BO COLLAR sorprendieron con grandes regalos para los ganadores, incluyendo un kit de regalos para todos los asistentes.CP