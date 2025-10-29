Lanzamiento Jaecoo: Una mañana Pet Friendly

El sábado 25 de octubre se llevó a cabo el evento de lanzamiento de las nuevas SUV de la marca Chirey | Omoda | Jaecoo, las totalmente nuevas Jaecoo 5 2026 y Chirey Tiggo 8 CSH 2026, organizado por Sofía Álvarez del Castillo, María José Hernández y el equipo de Mercadotecnia de Grupo Vanguardia, en las instalaciones de CHIREY PATRIA en la zona Andares de la ciudad.

Marisa Rodríguez, Lucas Palafox y Fulgencio. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre 2025

Nizza Buenrostro y Porfirio. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

La mañana estuvo llena de emociones, enseñanza y diversión, teniendo como objetivo consentir a los asistentes, a sus mascotas y dar a conocer la tecnología e innovaciones que la marca de automóviles trae a México.

Ana Ceci Rueda y Luca. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Durante el evento se contó con alimentos para todos, desde los más pequeños de la casa hasta las hermosas mascotas que acudieron a la cita; uno de los momentos de más interés fue la plática que Eduardo Amarok López ofreció durante el evento denominada “5 cuidados básicos que todo perro necesita”.

Luca. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre 2025

María José Hernández, Diego Castillo y Canela. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Esa mañana se presentó la nueva Chirey Tiggo 8 CSH 2026, una SUV premium de 3 filas de asientos con la tecnología Super Híbrida de la marca; así como la Jaecoo 5 2026 la primera PET-SUV del mercado enfocada en la tecnología y el confort interior. Posteriormente fue el esperado “Concurso de disfraces” donde los co-patrocinadores AMAROK, GREENPAW y BO COLLAR sorprendieron con grandes regalos para los ganadores, incluyendo un kit de regalos para todos los asistentes.

orge de Alba y Lara. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Evento: Lanzamiento Jaecoo Pet Friendly. Fecha: 25 octubre 2025. Lugar: Agencia Omoda.

Humberto Ugarte y Manica García y Félix. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Mara Guillén, Mara Valenzuela y Chispa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 31 de octubre 2025

CP