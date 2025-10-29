La historia de amor entre Alexandra y Juan comenzó en una fiesta al descubrir que tenían muchos amigos en común, pero fue a través del tiempo, las experiencias y el amor, que esta pareja llegó a la decisión de Unir sus vidas para comenzar una nueva etapa.

El día de la boda llegó cuando el calendario marcó el 18 de octubre, una fecha que se quedará en ellos para siempre. La novia estuvo acompañada por sus papás, María de Lourdes Tostado Hernández y Sergio Alejandro Curiel Rivera, así como los papás del novio, Lidia Evangelina Gutiérrez Loza y Juan Carlos Álvarez Blum.

La ceremonia se realizó en el templo de San Pablo en Las Fuentes, oficiada por el padre Iván Preciado, donde recibieron la bendición nupcial. Más tarde cerca de 300 invitados disfrutaron de la recepción en Lago Escondido y la encargada de cuidar todos los detalles fue la wedding planner Marina Soberon, disfrutando de un banquete servido por Boga.

En el momento de vals esta pareja eligió su tema Something I need de Ben Howard, bailando a centro de la pista, para después estar acompañados por amigos y familiares con la música del DJ Pacheco. La novia lució un vestido de TuMille y un fino tocado elaborado por Lourdes Escanes. Ahora la pareja disfruta su luna de miel en Portugal, España, Francia Suiza e Italia.

Evento: Boda de Alexandra Curiel Tostado y Juan Carlos Álvarez Gutiérrez. Fecha: Sábado 18 de octubre. Lugar: Lago Escondido. Highlights: Alexandra recibió el anillo de compromiso durante un viaje en Europa, donde estuvieron acompañados por sus mejores amigos, Erling y Andrea, quienes en esta ceremonia fueron sus padrinos de velación.

CP