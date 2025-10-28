Martes, 28 de Octubre 2025

Más arte, por favor! BRUCHA inaugura tienda con experiencia multisensorial

Hubo cócteles, cervezas personalizadas, obsequios para los invitados y un ambiente donde cada detalle hablaba del espíritu de BRUCHA: convertir lo cotidiano en una obra de arte

Por: Christian Pérez

Alejandra Navarro y Ana Fernández González Guerra. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

El último fin de semana de septiembre, Plaza Las Palmas se convirtió en una galería viva para recibir la esperada inauguración de BRUCHA, la tienda de accesorios pintados a mano que busca sacar el arte de los museos y ponerlo al alcance de todos.

Alejandra Navarro y Ana Fernández González. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de BRUCHA
Rocío Grijalva. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Las anfitrionas, Ale Navarro y Ana Fernández, recibieron a los invitados con una sorprendente instalación de largas mantas colgantes con la frase “Más arte por favor”, además de un enorme conejo con el mismo estandarte que guiaba a los asistentes hasta el nuevo local.

Zoila Gutiérrez pilar González y Chely de Obaldea. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez
Alejandra Briseño. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Durante la noche, ocurrió un performance tan original como inesperado en el que un grupo de personas vestidas de blanco comenzaron a fusionarse con distintas pinturas en una especie de ritual artístico, hasta transformarse en lienzos humanos multicolor. Hubo cócteles, cervezas personalizadas, obsequios para los invitados y un ambiente donde cada detalle hablaba del espíritu de BRUCHA: convertir lo cotidiano en una obra de arte.

Ana Laura García, Mariana Fer Torres y María Fanghanel. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez
Vanessa Cortés. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Evento: Inauguración de BRUCHA.

Ocurrió en: Plaza Las Palmas.

Cita: 27 de septiembre 2025.
Alonso Quintero, Ana de la Torre, Annya Quintero y Alonso Quintero. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez
Julio Marín, Andrea Aceves y Fernanda Dávila . GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

